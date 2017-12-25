专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长

路透莫斯科12月22日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对路透表示，石油输出国组织(OPEC)以及俄罗斯将会非常平缓地结束石油减产，可能会以某种形式延长减产措施，以避免市场出现新的供应过剩。

资料图片：2016年12月，维也纳，俄罗斯能源部长诺瓦克出席石油输出国组织会议后召开的记者会。REUTERS/Heinz-Peter Bader

他表示，并不认为本次石油减产和沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)上市计划之间有什么直接联系。

在被问及沙特是否有可能在沙特阿美2018年完成上市后突然退出减产时，诺瓦克回答说，“(石油)市场中所有人都希望达成(供需)平衡。”沙特阿美本次股票发行规模将为全球最大一宗。

**平衡的一年**

俄罗斯一直主张及时退出减产协议，以避免市场过热。

诺瓦克称，终止减产协议需要时间。

“市场接近平衡时我们会讨论具体的安排，根据供应预期和全球市场需求增加情况，可能会有不同的时间框架，”他说。

“我们在这个问题上存在共识，但我现在不想讨论假设情境，”诺瓦克说。

“各国(石油)部长一致认为退出减产协议时应避免供应过剩。”

诺瓦克表示，有一个选项是将协议延长到2018年之后；与此同时，他预期市场在明年第三、四季出现平衡。

“我们最重要的任务是(实现)可持续的供需平衡。我们致力于这个结果，如果事情进展顺利，这可能在....2018年实现。”诺瓦克指出。

诺瓦克称，他预计明年俄罗斯石油产出将维持在5.47亿吨(1,098万桶/日)左右，但随着其炼油厂的升级，俄罗斯将增加成品油出口、减少原油出口。

他还表示，预计明年美国石油产出将增加60万桶/日。“但他们的需求也增加，部分抵消了增加的产量。”他说。(完)