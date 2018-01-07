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专访：旧金山联储总裁威廉姆斯预计经济表现强劲 今年将升息三次
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January 7, 2018 / 1:50 PM / a day ago

专访：旧金山联储总裁威廉姆斯预计经济表现强劲 今年将升息三次

1 分钟阅读

路透费城1月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周六称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。

威廉姆斯在接受采访时描绘了一幅美国经济的美好图景，即未来几年将处于或接近全速增长水准。

虽然其他美联储官员认为失业率将仅会从当前的4.1%小幅下降，但威廉姆斯预计失业率今年可能会降至3.7%，而且不会引发通胀出现令人担忧的上升。

威廉姆斯的上述言论暗示，即便在美国上月通过规模达1.5万亿(兆)美元的减税法案后，美联储依然对已实施一年的逐步收紧政策抱有信心。

“我们处于非常好的形势中：经济表现很好，所有人都预计我们会逐步升息...如果数据有变化，我们能够对此做出回应，”今年对货币政策决定拥有投票权的威廉姆斯说。

“我不担心通胀会突然跳升，”他在美国经济学会的一个午餐会上对路透表示，今年“升息三次在我看来是明智的。”

随着包括下调企业税和个人所得税在内的税收刺激举措影响到经济，美联储官员的预估中值为2018年将再升息三次。

威廉姆斯称，考虑到消费者支出和企业投资，减税应该会对未来三年的经济增长产生“温和而积极的影响”。他预计2018年美国国内生产总值(GDP)增幅为2.5%，与美联储的整体预估相符，劳动力和生产率也将受到温和提振。

美国经济“今后两年将处于非常积极的状况：我认为通胀率将达到2%，失业率将在4%左右，”威廉姆斯说。(完)

编译 汪红英；审校 徐文焰

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