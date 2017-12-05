专访：沙特已完成肃贪的主要逮捕行动--商业投资大臣

路透华盛顿12月4日 - 沙特商业投资大臣卡斯比(Majid bin Abdullah al-Qasabi)周一表示，沙特已经完成全面肃贪的主要逮捕行动，目前准备将数以10亿美元计的查扣资金投入经济发展项目。

“就我所知，情况是如此，”当被问到当局是否已完成拘留大批政商高层时，卡斯比向路透表示。

上个月数十名沙特王子、官员及企业人士遭拘留，约200人遭侦讯，超过2,000个银行帐户在肃贪行动中遭冻结。

卡斯比表示，财政部已开设一个特别帐户，接管和解金等资金，检方估计总规模应在500-1,000亿美元。卡斯比目前正在访问华府，会晤美国商界。

“这笔资金必将用于房屋建设、用于大众需要，因为这是用于民众的资金。除了开发项目，不会用于其它方面。”

沙特当局正寻求美国和外国的巨额投资，以降低该国对石油出口的依赖。卡斯比承认，美国商界人士对沙特反腐行动的潜在影响有着一定程度的顾虑。

沙特经济过去数年受油价低迷和政府节支措施的严重冲击。当局已承诺采取刺激措施，卡斯比也指出，今年已提高了沙特工业发展基金(Saudi Industrial Development Fund)的资金规模；该基金向企业发放软贷款。

卡斯比称，更多的刺激措施可能会在12月底或之前同2018年国家预算案一道公布。政府提出的财政激励政策的规模可能共计700亿里亚尔(187亿美元)。(完)