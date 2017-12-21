专访：对改变减产协议进行讨论仍为时过早--沙特石油部长

路透利雅得12月20日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯能源部长法力赫(Khalid al-Falih)表示，要对石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协定做出改变进行讨论，仍为时过早，因为即使目前北海福尔蒂斯油管暂停输油，市场在2018下半年之前也不太可能重新平衡。

法力赫周三接受路透专访时表示，一旦市场恢复供需平衡，目前的减产协定才有可能逐步退场，不过降低库存仍需更多时日。

“我们还没有看到库存有意外大减的情况。如同我们上月所说，大概仍有1.5亿桶供应过剩的情况，可能要过2018下半年才能让这个数字减少，”法力赫表示。

“我们预期2018年头几个月(库存)可能持平或增加，情况通常是这样，因为油市具有季节性特点，尤其是在需求方面，”他在利雅德接受的专访中表示。

“因此我认为，要讨论我们做法的潜在改变，仍为时过早。对市场状况进行重大评估的最早时机应该是在6月。”

布兰特原油期货周三上涨，受美国原油库存降幅超预期和英国北海福尔蒂斯油管持续关闭支撑。

今年担任OPEC轮值主席的法力赫表示，他预计北海重要输油管道关闭不会严重影响供应。

“我认为，一旦实现平衡，我们将需要以一种渐进、审慎、有序、周全的方式退出，确保供应总是能够满足需求增长。”

他表示，预计明年全球需求将维持稳健增长，中国和印度等亚洲市场、美国和欧洲市场的需求都将健康增长。

法力赫说，预计2018年需求将稳健增长，即使考虑到美国的额外供应，“再平衡动能”也不会放缓。

“我预计供需平衡无法在未来几个月内实现，上半年肯定不会实现，在6月份会议前我们有足够时间来监控和讨论。”(完)