专访：壳牌旗下风投基金进入中国 抓住“爆发性”增长机遇--高管

路透阿姆斯特丹9月28日 - 壳牌科技创业风险投资(Shell Technology Ventures/STV)的负责人周四对路透表示，壳牌(RDSa.L)在中国设立了首个风险投资基金办事处，并招聘了三名中籍投资人员，以开发这个处于“爆发性”增长的市场。

STV在壳牌内部被称为“Stevie”，是该公司的投资工具，壳牌欲藉此保持领先于业内可能威胁到其业务的科技发展，并提供新的增长领域。

对于已经有20年历史的STV来说，一个明显的转变是从以往侧重石油领域的投资转向对该公司来说是全新的业务领域，比如利用风筝发电，或优化快递服务。

STV现在把目光瞄准巨大的中国市场，寻找可盈利的初创企业，并帮助把西方的科技带给中国客户。

“中国风险投资市场正热络发展，用喷发来形容更为贴切，”STV董事总经理Geert van de Wouw在阿姆斯特丹接受路透访问时表示，提出该基金的扩张计划及投资准则。

他称，“现在见到的情况是，矽谷和欧洲的中国籍工程师看到市场机会，回到中国成立自己的公司。”

STV全球第六间办公室将设在上海，并增聘三名员工，员工总数达24人。STV至今是通过国富绿景基金(GRC SinoGreen Fund)在中国投资；国富绿景基金是一家主要针对能源及原材料相关的新创企业的风险投资。

Van de Wouw并未说明STV的规模，但他称在初期投资阶段，投资金额通常在250-500万美元，整个投资案走完最多将投资2,000万美元。

在中国增长及增加更多员工，意味着该基金将加速投资。他称，“我们将进行更多交易。2016年时，该基金投资于八个新创公司。

该基金正考虑电池储存、微型太阳能发电网、以及智能移动等领域的投资，van de Wouw称他预期智能移动主力将是自动驾驶电动车。(完)