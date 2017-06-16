专访：低利率并不是导致韩国家庭负债激增的唯一原因--韩国新财长

2017年6月15日，韩国世宗市，新财长金东兖在就职仪式上讲话。

路透6月16日 - 韩国新任企划财政部长官金东兖认为，利率处于低位并不是家庭负债创纪录高位的唯一原因。他暗示，尽管韩国经济受到强劲出口的提振，显现出增强的迹象，他仍然支持国内目前实行的宽松货币政策。

亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)本周末将在韩国召开年度会议，在此之前金东兖接受采访对路透表示，韩国家庭负债激增为多重因素所致。目前韩国家庭负债规模相当于国内生产总值(GDP)的逾90%。

“要说低利率本身是导致家庭负债(大幅增长)的原因，这是有些夸大，缺乏说服力，”金东兖表示。

韩国央行历时五年的宽松货币政策已将指标利率降至1.25%的纪录低点，抵押贷款借贷成本偏低令房价飞涨，已经让人怀疑，央行是否可能开始结束本轮宽松周期。

首尔一套公寓的均价在3月首次突破6亿韩元(53.4万美元)，比四年前上涨逾20%。

大多数分析师仍预期韩国央行在整个2017年都将维持利率不变，但也有一些交易员周一加大了他们对加息的押注，此前该央行总裁称如果经济继续复苏，可能会收紧政策。

债务负担及其上升的步伐，以及市场担心美国较高的利率会拉高韩国借贷成本，这些因素已经引发了呼吁政策做出应对的呼声。

**棘手问题**

金东兖称，应对不断上升的房价的挑战不会伤害到建筑业。第一季建筑业增速几乎是整体经济增速的五倍。

金东兖称，“这是一个棘手问题。如果我们(在地产监管方面)做得过火，就会影响经济，”但对炙热房价的应对不足则又可能影响市场的稳定。

鉴于韩国大约一半的经济依赖出口，金东兖面临着艰难的挑战，既要应对美国的保护主义情绪，同时还要应对因安全问题同中国的争端。

“中国财长将参加AIIB年会，自然会开启一些沟通渠道，因此我要充分抓住这一机会，”金东兖表示。他将主持在济州岛召开的为期两天AIIB会议。

美国尚未接洽韩国讨论2012年生效的韩美自由贸易协定，但金东兖预计，美国政府完成持续进行的调整北美自由贸易协定(NAFTA)协商后，韩美两国将展开协商。

“我们将密切关注并回应美国可能提出的各种问题，”金东兖称。

“但诸多迹象表明，该协议是互惠互利的，”他补充道，并称进行讨论将促进双边贸易关系。

在恢复与朝鲜(北韩)经济合作问题上，金东兖明确表示，启动与朝鲜的项目很难，除非朝鲜采取行动解决对其核武和导弹计划的担忧。(完)