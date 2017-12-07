专访：标普称美国财政政策放宽可能招致负面评级行动

路透圣保罗12月6日 - 标普全球评级的主权评级主管Moritz Kraemer在专访中表示，美国减税提案将会使联邦赤字扩大，更为宽松的财政政策可能会触发针对美国信用评级的负面行动，除非华府能解决长期的预算问题。

资料图片：2011年8月，纽约，标准普尔的办公楼。REUTERS/Brendan McDermid

Kraemer在周一晚间对路透表示，尽管国会尚未就税改案的最终版本达成一致，但减税看来更有可能会引发通胀，而不是大幅提振已经全速运行的美国经济。

Kraemer表示，这进而可能导致美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息脚步快于预期，引发资金撤离新兴市场，从而使得土耳其等需要大量外部融资的国家面临风险。

标普2011年将美国评级下调至AA+，是三大评级机构中唯一一家对美国的评级不是最高AAA评级的机构。

“如果美国税改获批，那么联邦预算赤字看来肯定会增加，”Kraemer对路透说，“在缺乏应对美国长期财政挑战的平衡措施的情况下，采取重大的财政政策宽松举措可能会导致负面的评级行动。”

Kraemer表示，那些认为减税会促进美国经济活动上升、从而带来更多收入的人士基于的理论是拉弗曲线(Laffer curve)，但该理论在实践上并未取得过成功，而且在已经以全部产能运行的经济中发挥作用的可能性甚至更低。

Kraemer表示，尽管一些美国大型公司可能因税务新规而选择汇回或投资数以千亿计的美元，但公告显示，这些资金中有很多可能被支付给股东。

国际货币基金组织(IMF)预计明年全球经济增长3.7%，增幅高于2017年的3.6%。Kraemer称，政府浪费了一次在下次衰退前重建经济缓冲的机会。

“美国处于经济周期的成熟阶段，应当去杠杆，但它却在朝相反方向前进，”他说。

Kraemer表示，美国面临的长期财政挑战中，首要的便是低收入人群医疗补助保险计划Medicaid，但这个问题政治敏感性太强，难以解决。

Kraemer说，特朗普提名的美联储下任主席、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)似乎将延续现任主席叶伦(Janet Yellen)的政策路径，但决策委员会的席位空缺意味着美联储的想法是否有变仍是未知数。(完)