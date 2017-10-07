专访：台积电董座张忠谋预言AI将取代医师 无人驾驶计程车上路

路透台北10月7日 - 台积电(2330.TW)董事长张忠谋在接受专访时表示，台积电将保持业界领导地位，物联网、汽车电子、高效能运算(HPC)和行动运算将驱动公司的业务成长。

今年86岁的张忠谋被誉为台湾的半导体之父，带领台积电成为全球半导体代工龙头。张忠谋表示，他预计10-20年内将出现无人驾驶的计程车，而未来人工智慧(AI)将取代许多医生。

“我们将会参与其中，最好是能抢在所有人之前。但至少我们会和其他人一起追逐科技的最高境界，”张忠谋在台积电总部向路透表示。

张忠谋预计，未来五年台积电资本支出将以5-10%的速度增长，公司将继续在研发领域投资。目前台积电的市值约为1,850亿美元，研发部门人员约6,000人。他也预计半导体行业将进一步整合。

张忠谋周一宣布将于2018年6月退休，之后不会在台积电担任任何的职务，届时该公司将于采双首长制；由刘德音任董事长，是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家则任总裁，并在董事会的未来工作方针(guideline)之下经营该公司且对董事会报告。

张忠谋表示，他将向继任者提供建言直到正式退休，而一个关键的讯息就是建立合作关系的重要性。

“我们必须要在物联网、汽车业及高效运算等领域建立伙伴关系，”他表示，并称手机未来几年前景仍看好。“这是我们已经确认的四大成长平台。”

目前台积电正试图推动客户基础的多元化，并转入人工智慧(AI)等新兴产业，而该公司业绩目前因为手机用芯片的需求畅旺而水涨船高。

台积电也必须因应全球最大存储芯片业者三星电子(005930.KS)与日俱增的威胁，三星电子扬言计划通过积极争取客户，在五年内将芯片代工业务市占率增加两倍。

为了对抗竞争者，张忠谋称台积电必须在各个方面应对，他并指出中国的芯片补贴对于半导体行业而言是一大挑战。

他说，“我们在中国仍吃得开，但事实是中国补助许多企业...结果就是中国企业可以长时间亏损，但还是能活下来。”

虽然台积电仍在试图确认哪些是最具潜力的伙伴，但张忠谋特别提到现有伙伴英伟达(Nvidia)(NVDA.O)在人工智慧产业是一颗冉冉升起的新星。(完)