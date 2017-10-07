FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
专访：台积电董座张忠谋预言AI将取代医师 无人驾驶计程车上路
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月7日 / 凌晨3点32分 / 11 天前

专访：台积电董座张忠谋预言AI将取代医师 无人驾驶计程车上路

1 分钟阅读

路透台北10月7日 - 台积电(2330.TW)董事长张忠谋在接受专访时表示，台积电将保持业界领导地位，物联网、汽车电子、高效能运算(HPC)和行动运算将驱动公司的业务成长。

今年86岁的张忠谋被誉为台湾的半导体之父，带领台积电成为全球半导体代工龙头。张忠谋表示，他预计10-20年内将出现无人驾驶的计程车，而未来人工智慧(AI)将取代许多医生。

“我们将会参与其中，最好是能抢在所有人之前。但至少我们会和其他人一起追逐科技的最高境界，”张忠谋在台积电总部向路透表示。

张忠谋预计，未来五年台积电资本支出将以5-10%的速度增长，公司将继续在研发领域投资。目前台积电的市值约为1,850亿美元，研发部门人员约6,000人。他也预计半导体行业将进一步整合。

张忠谋周一宣布将于2018年6月退休，之后不会在台积电担任任何的职务，届时该公司将于采双首长制；由刘德音任董事长，是公司最后决策把关者及最高代表；魏哲家则任总裁，并在董事会的未来工作方针(guideline)之下经营该公司且对董事会报告。

张忠谋表示，他将向继任者提供建言直到正式退休，而一个关键的讯息就是建立合作关系的重要性。

“我们必须要在物联网、汽车业及高效运算等领域建立伙伴关系，”他表示，并称手机未来几年前景仍看好。“这是我们已经确认的四大成长平台。”

目前台积电正试图推动客户基础的多元化，并转入人工智慧(AI)等新兴产业，而该公司业绩目前因为手机用芯片的需求畅旺而水涨船高。

台积电也必须因应全球最大存储芯片业者三星电子(005930.KS)与日俱增的威胁，三星电子扬言计划通过积极争取客户，在五年内将芯片代工业务市占率增加两倍。

为了对抗竞争者，张忠谋称台积电必须在各个方面应对，他并指出中国的芯片补贴对于半导体行业而言是一大挑战。

他说，“我们在中国仍吃得开，但事实是中国补助许多企业...结果就是中国企业可以长时间亏损，但还是能活下来。”

虽然台积电仍在试图确认哪些是最具潜力的伙伴，但张忠谋特别提到现有伙伴英伟达(Nvidia)(NVDA.O)在人工智慧产业是一颗冉冉升起的新星。(完)

编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/屈桂娟

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below