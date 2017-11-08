专访：台湾中信银行有意参与一带一路融资 盼协助降低风险--总经理

路透南京11月8日 - 中国〞一带一路〞资金需求庞大，台湾消金龙头金控--中信金控(2891.TW)旗下中国信托商业银行周二晚间表示，有兴趣参与融资，建议大陆政策性银行降低国家及工程商业风险，让商业银行仅需承担商业信用风险。

中信银总经理陈佳文在〞2017两岸企业家紫金山峰会〞闭幕晚宴间隙接受路透专访时并称，台资银行在〞一带一路〞经过的东南亚沿线布局完整。中信银在今年前三季东南亚区银团主办行排名13，总金额达7.8亿美元，应有参与的资格与机会。

〞一带一路所需资金除了政策性银行外，也可以包括商业银行，如此包容不同的风险架构，以及资金年期长短，有利于建设推动。〞他说。

陈佳文认为，〞一带一路〞海外基础建设融资期间达七年半至三十年，每一个项目的金额都相当大，至少在8亿美元以上，这并非是商业银行偏好的风险类型。

陈佳文指出，应该要透过多层次的融资架构，以提高商业银行参与融资的比重。可以划分天期较短、金流明确的贷款额度，如此将可符合商业银行的风险胃纳。

此外，他也表示，〞一带一路〞沿线有高达62%为穆迪非投资级以下或没有评等的国家，政治风险偏高，因此应该透过中国出口信用保险、中国国家开发银行[CHDB.UL]、进出口银行等包装架构，以降低国家风险与工程商业风险。参与的商业银行只需要承担商业信用风险即可。

陈佳文强调，政策性银行主导的专案融资，与商业银行授信条件存在差异，应该要比照国际标准架构条件，由多边金融机构及政策性银行牵头，并号召两岸的商业银行共同参与。

至于是否有兴趣参股大陆即将开放成立的台商银行，陈佳文表示，据他了解，有相当多的台资企业在争取这两张牌照，毕竟在大陆想设立民营银行的难度相当高。

他指出，这两家台商银行将被视为具内资资格的民营银行，是大陆给予台资企业平等待遇政策的示范。

〞不过台资银行好像不能参股。〞陈佳文说。

大陆海峡两岸关系协会(海协会)会长陈德铭表示，正透过一些非国务院法规的内部规定，尽量给予台商优惠，将允许在大陆的台资企业开办两家银行。(完)