专访：台湾玻璃将持续与陆企合资 大陆事业不排除申请A股上市--总裁

路透南京11月7日 - 全球第二大玻璃纤维布制造商--台湾玻璃(1802.TW)周二表示，公司已与包括中国建材(3323.HK)在内的多家大陆企业成立合资公司，未来希望进一步与内地企业合作投资开发市场；而且只要资金进出方便，也不排除让大陆转投资事业申请在A股上市。

〞未来升级转型、创新与环保都免不了，投资方向是希望与陆资合作，肯定比台资单独推动要快，〞台玻集团总裁林伯实在〞2017两岸企业家紫金山峰会〞场边接受路透专访时称。

他并指出，随着大陆资本市场对外资开放，A股即将在明年纳入MSCI明晟新兴市场指数，也在思考未来是否将大陆事业申请在A股挂牌交易。

不过林伯实也表示，由于台商都是以境外做为资金调度中心，但目前大陆当局对资金管制很严，进得容易、出来难，多少会对台商营运造成困扰。

〞假如这方面有方便、明确、低成本的资金进出方式，在大陆挂牌A股是好的。〞他认为，虽然大陆事业也可以选择在香港上市，资金进出相当自由，但港股给的本益比还是明显不如A股。

林伯实也透露，台玻生产的玻璃纤维布已运用在苹果(AAPL.O)智慧手机iPhone的玻璃基板内，为全球少数的供应商之一。

〞我们被限制不能做广告，但全球能做到这么薄的玻纤布，也不过两三家而已。〞他说。

台玻周二股价收高0.95%报15.95台币，大盘加权股价指数.TWII则涨0.50%报10,840.34点。

台玻集团于1993年成立〞台湾玻璃中国控股公司〞，布点遍及12个城市14座工厂。林伯实粗估，集团在大陆投资规模有40-50亿美元。(完)