专访：阿联酋能源部长称OPEC和盟国6月将研究进行长期合作

路透伦敦2月20日 - 阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)对路透表示，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国将在6月会议上讨论将合作延长更多年，以避免给市场带来重大冲击。

身兼OPEC轮值主席的马兹鲁伊表示，阿联酋、OPEC最大产油国沙特阿拉伯，和非OPEC产油国俄罗斯支持将合作延长至2018年以后。

OPEC和非OPEC产油国已经同意将减产协议延长至2018年底。

马兹鲁伊称，他希望在OPEC下次于6月在维也纳召开的会议上，部长们将得到一份计划。参与减产的非OPEC产油国料参加这次会议。

“我认为合作潜力巨大，无论是专注于石油行业，还是放眼更广泛的能源领域，”马兹鲁伊在伦敦接受采访时称。

“我们期待下次会议时...希望是6月份，能够为各位部长带来一些计划。”

他说，现在谈论合作具体如何开展、是否将维持石油产量管理还为时过早。但他补充说，OPEC至少要做到监督市场，以避免供应过剩或不足。

在2018年当前石油减产协议到期后继续合作的想法让很多分析师称，OPEC和俄罗斯实际上组建了一个更大范围的超级集团，俄罗斯几乎成为OPEC的长期成员国。

“我从未说过超级集团。名字并不重要。重要的是如何协调一致，”马兹鲁伊称。

“我不想专注于某一个国家，但俄罗斯无疑是一个重要的合作伙伴。但不仅仅是俄罗斯，所有参与协议的国家做出了承诺。”(完)