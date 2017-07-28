专访：特朗普倡导的“美国优先”并非保护主义--UPS执行长

路透西雅图7月27日 - 世界上最大的快递承运商与包裹递送公司--联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)执行长David Abney周四称，美国总统特朗普宣称重新谈判或取消实施已久的全球贸易协议并非保护主义，那么做更多的是想为美国企业赢取更好的条件。

“我必须告诉你，我们不认为我们所听到的总统言论是保护主义论调，”Abney接受路透电话采访时说。该公司公布的第二季净利高于预期。

“保护主义行为是‘我们不想要贸易协议’，而且这么做只是为了保护美国，”他补充说。“而现在实际是更多的想争取到更有利的条件，而不是保护主义行为。”

特朗普政府很快将在8月16日开始与墨西哥和加拿大重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)。特朗普多次表示这份1994年签署的贸易协定是场“灾难”，导致了美国许多工厂关闭，把美国的就业机会拱手送给了墨西哥。

UPS一直在努力将服务扩展至墨西哥。在NAFTA谈判前，Abney表示，UPS对特朗普政府表过态，希望消除货物过境通关摩擦并加快办理速度，并跟上时代在协议中加入有关电商的内容。

“如果不对协议作出改变，我会更加担心的，”他说道，并指出NAFTA必须要跟上时代。“我们相信他们听取了我们的意见。”(完)