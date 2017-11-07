专访：中国紫金投资争取筹组台商银行 解决台资企业融资难题--董事长

记者 董永年

路透南京11月7日 - 中国大陆近期将批准设立两家台商银行。南京紫金投资集团周一晚间表示，将发起由两岸企业共同成立台商银行的倡议，以切实解决台资企业和台湾青年创业面临的资金融通问题。

紫金投资集团董事长王海涛在接受路透专访时称，台商受到征信限制融资难度高，日益复杂的资金进出流程已成为影响两岸经济合作的变数之一，设立专为大陆台资企业提供金融服务，促进两岸发展的金融机构很有必要。

〞台商与江苏关系密切，南京身为江苏省会，有设立台商银行的优势。〞他说。

王海涛指出，台商在江苏的投资金额，已连续十六年居大陆首位，一直稳定在总量的三分之一左右，其中千万美元级的大项目占二分之一，江苏省的台资企业有五万家，占大陆台资企业总数近五分之一。

他并强调，2016年江苏与台湾贸易额突破450亿美元，占两岸贸易额的四分之一左右。今年台积电(2330.TW)与鸿海(2317.TW)与南京市签署了战略协议，两个高端制造业项目共将投入达600亿美元。南京在服务台商方面，完全可以担当推动两岸金融产业融合的重要作用。

紫金投资集团旗下拥有南京银行(601009.SS)、南京证券、紫金信托等金融机构。王海涛表示，发起设立台商银行，将以民营股份制银行的功能定位为主，树立金融服务实体的理念，以服务大陆台资企业，台资中小企业和台湾创业青年为重点。

王海涛指出，包括商业银行、城市银行、民营银行的监管规则大致是相通的，但目前还没有台商银行单独适用的法律，目前正在与监管部门沟通有没有解释的空间。

〞我们已与监管部门有所沟通，台商银行不同于台资银行，要用什么监管模式，需要有一个探索。〞他说。

至于未来若批准设立台商银行，是否会希望台资银行入股，王海涛说，台资银行入股没有问题，但投资比例有规定限制。

依台湾相关规定，台资银行若想入股包括台商银行在内的大陆银行，必须经过金管会审批同意，且最多只能参股20%。

大陆海峡两岸关系协会(海协会)会长陈德铭表示，正透过一些非国务院法规的内部规定，尽量给予台商优惠，将允许在大陆的台资企业开办两家银行。但不会在〞2017两岸企业家紫金山峰会〞期间对外宣布是由哪个组织或企业获准。(完)