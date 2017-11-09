专访：日相幕僚本田悦朗称不宜再任命黑田东彦担任央行总裁

路透东京11月8日 - 日本首相安倍晋三的亲密幕僚本田悦朗称，日本央行总裁黑田东彦在明年4月任期届满时不应获得连任，因为该行需要一位新的领导人来实现其2%的通胀目标。

资料图片：2016年3月，日本东京，本田悦朗接受路透采访后拍照。REUTERS/Toru Hanai

担任日本驻瑞士大使的本田悦朗被视为接替黑田东彦的潜在候选人。黑田东彦的五年任期将在明年4月届满。

安倍晋三在上月的选举中获胜，令外界预计黑田东彦将获得连任，或者像本田悦朗这样支持通货再膨胀政策的人士也可能会出任总裁。

安倍晋三在2012年12月上台，几个月后就任命黑田东彦为央行总裁。黑田上任后推出了规模空前的货币刺激措施，承诺让日本摆脱通缩。但实施了四年多的货币刺激措施未能提振通胀。

“(日本央行)需要通过机制重建进行彻底的改变。这就需要一个新的领导层，”本田悦朗受访时对路透说。

本田悦朗并称，如果请他来担任央行总裁一职，他将乐于接受。

“如果我被任命，我会全心全力抗击通缩。”

安倍上周称他对黑田东彦担任央行总裁的能力笃信不疑，但补充说一切都还未决定。

黑田东彦若再次被任命，将意味着刺激措施会维持一段时间，即便欧美央行正向非常规货币政策正常化迈进。

本田悦朗称，日本央行应当评估其与政府在2013年发布的联合声明，让自身致力于实现安倍推动名义国内生产总值(GDP)扩大至600万亿日圆(5.28万亿美元)的目标。

“如果情况继续像现在这样，可能无法实现2%的通胀率，”他说。

“我们需要采取更强有力的政策举措，尽一切努力，让通胀率在不远的未来达到2%，”他补充说。他还呼吁在日本央行购买公债支持下，政府增加财政支出。(完)