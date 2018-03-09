基金产业：美国基金投资人最近一周卖出股票基金--理柏

路透纽约3月8日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国基金投资者截至3月7日当周从股票基金撤出98亿美元，股票基金投资萌芽势头暂时停止。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。此举提高发生贸易战的可能性，贸易战可能损及经济增长并引发通胀。

特朗普关税计划出炉前，美国股票基金已经连续两周吸引资金流入。2月初时，投资者出于对通胀的担忧抛售股票基金。

理柏称，截至2月7日的一周，美国基金投资者从股票型基金撤出239亿美元，创下此类型基金最大流出规模。

“特朗普和关税带来更多不确定性，”理柏资深研究分析师Pat Keon表示。

房地产业基金最近一周流出5.77亿美元，创2017年6月来最大流出规模。如果通胀促使美联储加大升息步伐，这类基金尤其容易受到影响。

债券基金表现也不怎么好。理柏称，应税债券共同基金和上市交易基金(ETF)总计流出8.98亿美元。低风险货币市场基金流入127亿美元。

于此同时，一些曾受投资者欢迎的基金需求出现裂痕。比如投资于海外股市的美国基金，2017年吸引到1,760亿美元资金流入。

但最近一周侧重欧洲的美国股票基金撤资规模创2017年12月来最高，侧重日本的美国股票基金资金流出规模创2017年7月来最大，两者撤资规模总计达6.91亿美元。

数据显示，投资级公司债券基金最近一周流出7.4亿美元。高收益债券基金流出5.25亿美元，为连续第八周录得资金流出。(完) (编译 杜明霞；审校 龚芳)