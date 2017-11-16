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《路透精英汇》Ellington执行长担忧企业流动性危机 看好“堕落天使”
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2017年11月16日 / 凌晨3点58分 / 1 天前

《路透精英汇》Ellington执行长担忧企业流动性危机 看好“堕落天使”

1 分钟阅读

路透纽约11月15日 - Ellington Management Group执行长Michael Vranos周三表示，随着利率上扬，放贷机构若坚持收紧放款条件，则借款企业可能面临流动性危机。

Vranos在路透全球投资2018展望峰会上指出，他反倒一直在寻求对应他们的折价要求的不良贷款，以及触底反弹的“堕落天使”贷款的投资价值。他掌管规模65亿美元资产。

“我认为市场的下个危机将是流动性危机。就其自身而言，我不认为必然会是信贷危机，”他称。

他表示，随着美国经济扩张将至九周年，许多企业可能对接下来的升息准备不足。

“一个有趣的现象是，机构投资人对利率大幅上升准备不足，即便他们知道这种情况正在发生，” Vranos说。

他说过去10年间，美国企业债务水平增长近一倍，甚至在投资级市场造成一些“信贷上瘾”的企业。

不过，他仍然能在资本结构的低端发现投资价值和较高收益。

Vranos说 “我们一直在购买企业的优先抵押品求偿权杠杆贷款，这些企业过去曾遇到过麻烦，”比如进行过破产程序。

“杠杆很低，相比于其他交易的6，这些企业或许只有3.5，”他说。

Vranos说，他也喜欢小额不良商业和住宅贷款。(完)

编译 龚芳/李春喜; 审校 王颖/徐文焰

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