《路透精英汇》美债收益率曲线趋平 但经济陷入衰退可能性不大

路透纽约11月14日 - 美国短天期与长天期公债收益率差距正在缩窄，令交易商愈发担忧美国现代史上第二长的经济扩张期何时会划下句点。

最令人担心的是短债收益率会高于长债，而呈现收益率曲线倒挂的市场现象，在过去三次经济衰退之前均曾出现收益率曲线倒挂。

顶级债券经理人及策略师本周在路透全球投资2018展望峰会上表示，虽然他们留意到上周收益率曲线为10年以来最平，但他们认为随着就业市场好转，经济陷入衰退的可能性很低。

尽管如此，收益率曲线趋平可能对市场带来不利影响。

“如果收益率曲线变平甚至倒挂，则将成为导致股市回落的诱因，”贝莱德(Blackrock)(BLK.N)执行长Larry Fink表示。

路透数据显示，周二美国两年期和10年期公债收益率之差为69个基点，上周四曾触及2007年11月以来最窄的65.90个基点。

在美联储收紧货币政策期间，收益率曲线长时间趋平。投资者往往以减持本地较短期债券并增持较长期债券来回应。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的全球经济顾问和常务董事方艾硕(Joachim Fels)称，这本身并不是一个预测衰退将至的“好指标”，“我们距离曲线倒挂还很远”。

图表：美国公债收益率曲线--一个经济前兆？ tmsnrt.rs/2zARiCo

**其他地区收益率曲线趋平**

美国以外地区的债市收益率曲线也一直在趋平。

随着经济改善，其他主要央行已经升息或考虑削减购债规模。

图表：主要经济体债券收益率曲线 tmsnrt.rs/2zZfcYE

举例来说，上周两年期和10年期英国公债收益率之差缩减至75.4个基点，为约13个月来最低。英国央行于本月稍早升息。

英国利率互换合约表明，交易商预期英国央行未来三年料将只会升息两次。

期货市场则暗示，交易商认为美国12月肯定会升息25个基点，2018年则料将升息两次。

摩根大通资产管理的固定收益、汇率和大宗商品国际投资长Nick Gartside表示，更多的升息和低通胀将让美国收益率曲线更加趋平。(完)