焦点：维权投资者质疑MSCI纳入中国A股的决定 担心公司治理等问题

路透香港6月22日 - 维权投资者和分析师表示，MSCI明晟将中国A股纳入一个主要指标指数的决定，让投资者有机会分享中国经济增长的好处，但代价是要面对中国公司治理持续薄弱带来的风险。

美国指数公司MSCI明晟周三宣布，将中国222只大盘A股纳入MSCI新兴市场指数。追踪该指数的资金约为1.6万亿(兆)美元。

这一决定被认为是对中国改革计划的重大认可，但却正赶上担忧情绪再次升温：此前曝出一连串公司丑闻，而且维权投资者指控欺诈、财务造假和市场操纵问题的公共活动激增。

鉴于中国政府坚持在国企设立党委，加强对公司事务的干预，一些公司治理维权人士对MSCI的决定提出质疑。

“现在是全球投资者接触中国的好时机吗？很难论证中国对投资者的保护程度、监管的一贯性，以及整体公司治理水平足够高，”Asian Corporate Governance Association (ACGA)秘书长Jamie Allen称。

据ACGA，中国的公司治理情况在11个亚洲经济体中排名第九。2014年以来整体评分一直下降。

这主要是因当局在2015年股灾时的大力干预。当时政府限制股票销售，允许超过50%的企业停盘。ACGA还指出国有企业改革进度缓慢、审计和信息披露不力，以及管理追责水平较低。

“大型A股企业尚未安排投资者关系官员的情况仍然存在，他们认为高管没有理由要面对股东，”Hermes Investment Management新兴市场主管Gary Greenberg在致客户和媒体的一份报告中称。

Greenberg表示，“公司治理经常是个挑战，因为管理层主要效忠的对象可能是市政府、省政府或国家。”他并称，许多这些问题现在本应该得到解决。

Allen则表示，自从开始在国营企业设立党委后，政府插手上市公司的情况有所增加。这些党委可以对董事会施加影响，这是中国企业治理的一大退步。

纳入MSCI明晟指数中的中国企业，有几家就有上述情况。MSCI纳入的股票数量比原先计划意外增加了53档股，当中有许多是金融和工业领域的“旧经济”企业，像是中国建设银行和中国石油天然气股份有限公司。

**挑战中蕴含着机会**

指数提供商在决定如何对某个国家分类时，会把监管和监督品质纳入考量，但它们在把企业加入全球指标时，并不会审查各公司的企业治理问题。

“这些都只是量化的指数，考量的是股票的规模和流动性，而不是治理方面的情况，”MSCI指数管理研究部门全球主管Sebastien Lieblich周三对记者表示。

中国证监会也的确加强了金融监管力度。今年中国政府可能会对15年前颁布的上市公司治理准则作出最新修订。

证监会副主席方星海的讲话似乎也确认了外界普遍持有的一个观点，即长期来看A股纳入MSCI应会促使上市公司治理更加规范 。方星海周三表示未来将继续进行改革，把更多好公司留在A股上市。

与此同时，那些以MSCI新兴市场指数为参考衡量投资业绩的主动型投资者表示，投资中国的挑战为那些有备而来的人创造了成熟的机会。

“机遇和挑战并存。虽然大家抱怨缺乏透明度以及公司治理等种种问题，但这些问题的存在也恰恰带来了投资机遇，”上海世诚投资管理有限公司高管Qi Wang表示。Qi Wang曾在MSCI明晟担任过高管。

“中国公司治理的差异很大，对于那些能够看透这些问题的人来说这也带来了良机。”(完)