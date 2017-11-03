投资者分析消化美国众议院税改议案对跨国企业的影响

路透纽约/旧金山11月2日 - 美国众议院共和党周四公布的税改议案，对大型跨国企业来说利大于弊，可释放出更多现金用来投资、派息，或是改善企业财务状况。

但该议案可能损及一些高负债企业减少债务利息的能力，并可能剥夺能源及医药等行业的部分税收优惠。

Columbia Dividend Opportunity (INUTX.O)基金投资组合经理Pete Santoro称，“税改议案应会给多数企业带来很多利好，但市场反应不大，因为那些可能失去一些税收优惠的企业将大力阻拦。”该基金管理着38亿美元资产。

该议案将对美国企业的海外子公司施加10%的新税赋，而在美国经营的外国企业，其美国业务的支付交易将被征税20%。

尽管存在不确定性，投资者和分析师仍寻找若该议案获批那些将会受到最大影响的公司。根据摩根士丹利，主要是像通用电气(GE) (GE.N)这样的公司，通用有逾100亿美元的海外资产，譬如地产和设备，这需要缴纳5%的一次性税，总计21亿美元。

通用电气股价在周四跌近1%。该股上月录得近20%的跌幅，原因是分析师调降其评估，以及市场担心该公司削减股息。通用电气没有立即回复置评请求。

Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称，如果共和党的议案获得通过，可再生能源公司以及因某些药物临床试验费用而获得税收抵免的医药公司也将面临成本增长的情况。但他补充说，即便去掉这些税收减免，也不太可能让该议案获得通过。

瑞银分析师Rob Martin称，潜在的赢家中有科技企业，比如苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)及思科(CSCO.O)等，这些企业在海外存放的现金超过各自市值的10%。

他表示，对汇回获利征税12%，“高于一些企业期望的水平，但已经够低我觉得他们会感到高兴”。目前美国对汇回获利征税35%。(完)