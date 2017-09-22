苹果iPhone 8亚洲发售反应平平 果粉们更期待iPhone X

路透悉尼/东京9月22日 - 相较于前几次的新品发售，苹果公司iPhone 8的亚洲首卖日不那么热烈，因“果粉”们纷纷期待着11月初更为高端的iPhone X的发售。

以往的新机上市时，通常会有数百人在苹果悉尼专卖店外守候，长长的队伍蜿蜒在乔治大街上。不过据路透的目击，周五的悉尼专卖店外，仅有不到30人在开业前守候发售。

尽管过去几年随着人们选择在线购买而使得苹果专卖店的排队人数下降，但这一次新款iPhone手机的惨淡亮相一定程度上是因为风评欠佳。

Mazen Kourouche排在队伍的第一位，他排了11天的队伍，就是为了买到手机然后在YouTube发布评测。他表示，这款新机改进的地方不是太多。

“很像iPhone 7，不过可以用每秒帧数60摄录4K影像，采用了新的玻璃后盖而不是金属材质，而金属显然更为耐用，”他对路透表示，“这款手机没有太多的新功能。”

在中国，一名死忠果粉说，拍照功能改进是吸引她购入新机的理由之一。

“我和我男朋友一直等到午夜的新机开卖活动，看看这支iPhone有什么新功能。它的拍照功能相当好。所以我想我必定毫不犹豫就换机。”上海一名29岁的消费者Ta Na说。

中国社群媒体平台微博上提到iPhone 8和iPhone X的，没有苹果前两次推新机时那么热烈。

iPhone 8的风评欠佳使苹果股价周四盘中跌到近两个月低点152.75美元，因投资人担心新机预购远不及前几次新机推出时的成绩。

iTWire.com的科技编辑Alex Zaharov-Reutt说，iPhone 8只能迎合那些想买新iPhone、但又不想花高达999美元购买iPhone X的消费者。他本人这次并未排队等待开卖。

“我想等iPhone X开卖时，人可能比较多、情况比较热烈。”Ray Yokoyama在东京买了一支iPhone 8后说道。(完)