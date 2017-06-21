分析：iPhone 8尚未露面 存储芯片抢货大战已然打响

路透首尔6月21日 - 苹果(AAPL.O)将在今年晚些时候发布iPhone 8，有可能加剧全球存储芯片供应吃紧的局面，值此之际全球消费电子厂商纷纷大举囤货，以保持生产的顺畅。

尽管苹果和三星电子(005930.KS)等巨头不会受到太大的影响，但行业消息人士和分析师表示，一些电子产品生产商不得不加价才能拿下长期供货合同。三星电子也是全球最大的存储芯片生产商。

一些厂商正在比以往更早地下订单，以确保他们岌岌可危的低库存不会被完全耗尽。

“在供给短缺浮现后，我们提前了采购决策...以确保获得稳定的供货，”LG电子(066570.KS)在一份声明中称，表示其已经将季度采购决策提前了一个月左右。

芯片制造工艺越发复杂，令投资成本攀升的同时产能增长却较低，因一些供应商难以提升良品率。这使得一些芯片的价格较一年前上涨了一倍甚至是两倍。

一些分析师称，如果无法获得足够的芯片，设备制造商可能被迫减少新产品使用DRAM或NAND芯片的数量，DRAM芯片帮助设备同时处理多项任务，NAND用于长期数据存储。

一名芯片供应商消息人士对路透称，有些客户已经把供应协议改成六个月，接受比通常的季度或月度合约更高的价格，以确保能获得足够记忆芯片。

“NAND市场的问题更为尖锐，iPhone销量巨大，最近还提升存储容量，所以仍然是主要需求来源，”该消息人士称。他拒绝具名，因无权公开评论此事。

**库存压力**

压力的迹象已经出现：华为[HWT.UL]由于在旗舰机型P10中使用了一些不太高端、性能也较差的芯片，导致产品表现严重不稳定而备受诟病。

华为未回应有关存储芯片采购计划的置评请求。

分析人士说，在每年的NAND芯片全球供应量中，约有18%被苹果买走。近年来，电子产品制造商通常在上半年开始囤货，以避免被苹果挤压。苹果一般在9月份推出其最新款的iPhone。

但今年上半年芯片短缺，导致众多厂商纷纷抢货。

如果苹果决定出货比以往更多的iPhone，或者进一步提高大存储容量版本所占比例，可能会让其他公司更不容易获得存储芯片。一些分析师估计，苹果今年可能会出货多达1亿部新款iPhone 8s，而Cowen &Co.估计2016年iPhone 7S的出货量是8,230万部。

“对于iPhone 8的推出，已经有客户和分销商特别提及这是交货时间延长和供应短缺的一个原因，”总部在美国的元器件分销商Fusion Worldwide的执行副总裁Tobey Gonnerman表示。

“购买缓冲库存并在各中心备好产品，以防止预期中的交货中断，这种做法在近几个月无疑变得更加普遍。”

苹果未就其存储芯片采购计划发表评论。

**形势尚不得缓解**

近几年，芯片生产商已投入更多资金来扩大NAND芯片生产；由于高端数据存储产品的需求强劲，NAND芯片短缺的状况一直较为严重。三星电子耗资140亿美元在韩国建设的工厂将于今年下半年开始生产NAND芯片，SK海力士 (000660.KS)未来几个月也将开始生产新型高端NAND产品。

但分析师称，2018年之前不大可能有大量新增供应。

SK海力士在声明中告知路透，公司能按期交货，但承认供应情况较为紧张，指出其库存水平处于历史低位，由于需求不断，库存近期也不太可能增加。

三星未就其电子设备的芯片采购、或记忆体的库存水平置评。

中国智能手机厂商为了对抗苹果的iPhone，展开配置大战，竞相提供大容量内存，这可能加剧供应紧张的局面。

部分投资者和分析师已对可能出现的“降低配置”表达了顾虑；“降低配置”是指生产商为应对供应短缺或利润压力而采取的降低内存容量的措施。IHS分析师Walter Coon称，如果市场供应仍然紧张，部分企业则开始准备供应低内存产品。

但分析师还表示，生产商是不情愿降低内存容量的，因为这样的举动十分不受欢迎，他们表示，厂商更可能只是不增加新款手机的内存容量而已。(完)