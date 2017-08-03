港报社评：苹果难靠大中华，还看新iPhone革新--经济日报8月3日

苹果第三季业绩胜预期，盈利上升约11.8%，主要是iPhone 7销情出奇理想，仅大中华市场独憔悴。苹果未来盈利增长除要稳住大中华市场，更关键是十周年而推的iPhone 8能否有崭新变革。

iPhone在众多市场的销量有增加，唯独大中华下跌10%，连跌6季，在中国智能手机市场占有率更跌至8.2%，屈居于华为、OPPO、VIVO和小米之后。iPhone在内地销量不断下跌，原因有三。

首先，苹果主攻高端手机市场，但竞争对手OPPO、VIVO不像苹果只在大城市才设有店舖，而是直接派行销小组深入地级市、县、乡和村庄进行销售，并聘当地人教用户使用，让这些对手机资讯认识不多的顾客感到亲切又贴心，以卓越销售服务赢取市场，使其手机市占率不断扩大。

除行销策略得宜，中国品牌手机的性能都不逊于甚或胜过iPhone，例如OPPO有很多专利是苹果所没有，如快速充电，但价钱却低廉，令不少内地消费者选取性价比较高的国产品牌手机。

更重要是苹果落后于中国国情，今年初变更App Store支付规则，内地互联网龙头腾讯关闭iOS版微信公众平台「赞赏」和二维码转帐图标，令iPhone不再支援微信流动支付系统。微信不止是中国社交网络平台，更是流动支付平台。对中国手机用户来说，手机保安并非首要考虑因素，最重要是能否继续使用微信，因微信已渗透中国人日常生活，不止可下载手游，还可预约医生、点餐、叫外卖和随时随地转帐，所以机主宁要微信也不要iPhone。

苹果明白到大中华市场正在下跌，最近委任葛越出任首位大中华区总经理兼副总裁，就是寄望她过往专开发针对中国市场特色产品；又把60多个VPN翻墙软件程式下架，希望藉此讨好北京之余，又能争取销量回升。惟因国情与销售服务等因素，苹果在内地的展望恐难乐观，正寄望印度这全球第二大流动电话市场。

不过，苹果未来盈利能否持续高增长的关键是iPhone 8。今年适值iPhone面世十周年，外界期望新手机的设计和功能都会有突破性革新，因此部分果迷等待新手机面世才换机。iPhone 8须有崭新功能，才可大大提升卖点，吸引人购买换代甚至转用iPhone，为苹果日已趋缓的增长添加动力。

所以iPhone 8是否划时代设计，不止影响到世代换机潮，还关系到苹果未来增长动力，果迷和投资者都拭目以待。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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