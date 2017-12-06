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10月止季度iPhone市场份额下滑--研究公司Kantar
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2017年12月6日 / 凌晨1点33分 / 2 天前

10月止季度iPhone市场份额下滑--研究公司Kantar

1 分钟阅读

路透12月5日 - 一家研究公司周二发布的数据显示，iPhone X在10月止的三个月没有销售数据，使得苹果(AAPL.O) iPhone的市场份额在一些关键地区下滑；与此同时，安卓手机录得了更高的销售量。

Kantar Worldpanel ComTech数据显示，按照iOS移动操作系统的销量，iPhone在美国的市场份额从一年前的40.6%下滑至32.9%。

Kantar在10月止季度智能手机操作系统销量分析报告中称，iOS在日本及欧洲主要市场的市场份额下滑，而安卓系统在大多数市场的份额则增长。

iPhone X在11月初发售，较9月22日发售的iPhone 8晚了一个多月。

“苹果的市场份额下滑有些在所难免，而我们有整整一个月的销量对比期，可以比较非旗舰机型iPhone 8与2016年的旗舰机型iPhone 7的销售情况，”Kantar全球业务主管Dominic Sunnebo称。

在10月止的季度，安卓在美国的市场份额从一年前的58%升至66.2%，在日本、英国和德国等其他国家的市场份额也上升。(bit.ly/2jgOZe1)

中国都市地区对苹果而言是一大亮点，iOS在这些地区的市场份额小升0.5个百分点至17.4%。安卓在这些地区的市场份额则小幅下滑至82.3%。(完)

编译 侯雪苹；审校 陈宗琦

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