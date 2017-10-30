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台湾汇市：台币早盘走升，苹果iPhone X预购火爆令外资涌入大买概念股
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2017年10月30日 / 凌晨2点05分 / 1 天内

台湾汇市：台币早盘走升，苹果iPhone X预购火爆令外资涌入大买概念股

1 分钟阅读

路透台北10月30日 - 台币兑美元周一早盘走升。交易员表示，苹果 iPhone X预购火爆，外资积极汇入并在台股大买苹果概念股，此外，韩元兑美元明显升值也令台币上扬。

他们指出，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度扩大，外资及出口商抛汇，令现货市场承接美元力道相形疲弱。盘中将持续观察台股涨势是否持续，以及进口商承接美元态度会不会转趋积极。

〞股市涨成这样，外资还是要进来。〞一位外商银行交易员说。

另一银行交易员则称，韩元兑美元较上日升了6元，韩国股市也上涨，应该也是与苹果手机的讯息有关。

苹果周五表示，iPhone X预购“非常火爆”，平息了外界对这款10周年版本的手机需求平淡的担忧。苹果网站显示，订于11月3日上市开卖的iPhone X，出货时间已拉长至五到六周。

本地时间09:48，苹果概念股中的权重股台积电涨1.67%，报243台币；鸿海涨1.82%，报112台币；大立光则涨2.61%，报5,700台币；台股加权指数涨0.49%。

同时间，台币兑美元升8.2分报30.195，交易区间在30.170-30.260；韩元兑美元报1,125.7，上日收在1,130.5。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，早盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报30.133/30.173，上日收在30.128。

交易员预测今日台币交易区间：

•30.150-30.220

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--《全球汇市》美元接近三个月高位，加泰罗尼亚动荡局势令欧元承压(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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