美国个股：苹果明年发布的iPhone与iPad可能弃用高通芯片--消息人士

路透10月30日 - 据两名了解情况的消息人士，苹果设计了将会弃用高通芯片的iPhone与iPad。

这些消息人士表示，这一变化将影响2018年秋季发布的iPhone，但苹果在那之前仍可能改变计划。由于未获授权与媒体讨论此事，消息人士拒绝透露姓名。

其中一名消息人士告诉路透，事情源于供应安排方面的一个变化，高通不再向苹果提供用于测试iPhone设计所采用的高通芯片的一些软件。

这两家公司目前因高通的授权条款而陷入一场跨国法律纠纷之中。

高通对路透表示，正在向苹果iPhone提供经过全面测试的芯片。“我们致力于支持苹果的新产品，与我们对业界所有其他厂商的支持没有差别，”高通在声明中表示。

华尔街日报周一率先报导苹果可能停用高通芯片。

Bernstein分析师Stacy Rasgon指出，苹果的作法并非全然出人意料。

Rasgon表示，虽然高通向苹果供应数据机(调制解调器)芯片已有好几年，但最近几年英特尔已经为苹果iPhone供应超过半数的数据机芯片。Rasgon指出，英特尔不久前收购了一家公司，将使英特尔能够在iPhone领域取代更多高通芯片。

Rasgon表示，现在还无法断言苹果是否决心明年停用高通芯片，因为苹果可能会针对更换供应商作出好几种应变计划。

“苹果已经有足够大的规模，让他们希望支持多重路径，他们有能力这样做，”Rasgon称。“三星(电子)也是这样做。几年前，三星设局踢走高通，但高通甚至一直到接近(三星手机)出货的时候才得知。”(完) (编译 张涛/蔡美珍；审校 李春喜/高琦)