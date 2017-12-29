香港新股：甘肃银行IPO拟筹高至61.3亿港元，今天开始路演--销售文件

路透香港12月29日 - 据路透周五看到的销售文件显示，中国城市商业银行--甘肃银行拟在香港IPO（首次公开发售）筹高至61.3亿港元，今天开始路演。

文件显示，未计超额配股权，甘肃银行拟发售22.12亿股新H股，相当于经扩大后股本22.72%，招股价区间每股2.61-2.77港元，集资金额57.73-61.27亿港元（约7.4-7.8亿美元）。

该行已锁定四名基石投资者合共4亿美元认购金额，按招股价中位数计占集资额约53%，设有6个月禁售期。这些投资者分别是深圳市大生农业集团、华讯方舟最大股东华讯方舟科技、中科创资本及华融融德（香港），认购金额分别为1.5亿美元、1亿美元、1亿美元及5,000万美元。

甘肃银行今天开始路演，预计于1月11日定价，18日在联交所挂牌上市，新股编号“2139”，联席保荐人为招银国际、建银国际、华泰金融、国泰君安国际以及中银国际。

据载于联交所的上市文件(here)显示，按今年6月末的资产总额和存款余额计，甘肃银行在甘肃省银行业金融机构分别排名第2位和第3位；2016年度排名居中国城市商业银行第11位。

今年上半年，该行的营业收入为40.5亿元人民币，同比增长24%；其中，公司银行业务的占比为52.2%，金融市场业务（包括货币市场交易、投资业务及理财业务）的占比36.4%。同期利润增长185%至20.5亿元，净息差为2.96%。

而2016年度的营业收入和利润分别为69.7亿元及19.2亿元，净息差3.08%。

于2017年6月末，该行的核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.55%，资本充足率11.49%，不良贷款率1.63%，拨备覆盖率220.29%，贷款拨备率3.59%。（完）