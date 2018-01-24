台湾股市：今年IPO挑战60家，留心大陆〞台企类股〞政策是否成形--勤业众信

路透台北1月24日 - 台湾股市多头气盛，勤业众信会计师事务所审计部营运长施景彬周三预期，料将带动今年上市柜首次公开发行(IPO)家数挑战60家目标，较去年的39家明显增长。

但施景彬也在一场会议中提出警讯，去年底大陆国台办主任张志军曾表示要推动台资企业在大陆上市，希望未来能形成〞台企类股〞。若此宣示一旦成为政策，可能会对台湾股市造成不小的冲击。

〞台商生产基地多在大陆，若子公司想在A股上市，却被要求母公司必须在台湾下市，这点不得不提防。〞他说。

施景彬指出，各国资本市场都在寻找新目标，台湾不可轻忽。以香港为例，港交所开放市值达15亿港币、无营收获利的创新研发生技公司挂牌，并同意〞同股不同权〞企业上市，积极打造〞新创与生技友善〞的IPO市场。新加坡交易所也不甘示弱，可能会更早实施〞同股不同权〞制度。

他认为，虽然台湾今年也增添多元上市柜条件，并新增〞电商类股〞，但对于〞同股不同权〞应该仅止于研究阶段，离修法还相当遥远。

本地经济日报日前报导，大陆国台办主任张志军在成都参加〞2017年全国台协会长座谈会〞时指出，大陆对台湾的开放不受两岸关系影响，未来一年，他仍对台商许下八大承诺，其中包括，大陆将继续为台胞、台商提供同等待遇，并推动台资企业在大陆上市，希望未来能在大陆股市形成〞台企类股〞，推动台商参与电商发展等。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)