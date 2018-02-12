中国证券：深交所提出针对创新创业型企业特点推动完善IPO发行上市条件

路透上海2月12日 - 中国深圳证交所近日公布未来三年发展战略规划纲要，提出将大力推进创业板改革，优化多层次市场体系，突出新经济新产业特征，要针对创新创业型高新技术企业的盈利和股权特点，推动完善IPO（首次公开发行）发行上市条件，扩大创业板包容性。

深交所官网新闻稿称，未来三年完善深市产品体系，实现股票、债券、基金和衍生品市场均衡发展。加大固定收益产品发展力度，丰富债券市场交易品种。研究推进REITs（房地产信托基金）产品试点，形成具有深市特色的REITs板块。推动深市股票ETF期权成功试点，形成以场内标准化产品为核心的衍生品体系。

规划纲要提出，既要通过优质服务，大力支持上市公司规范发展，提高上市公司质量，又要依法严格退市，实现优胜劣汰，增强市场活力。持续优化一线监管业务规则，不断完善纪律处分工作机制，有效推进“以监管会员为中心”的交易行为监管模式。

深交所将推进交易技术的标准化、产品化，提高深交所国际化水平。建设跨境资本服务平台，深化深港市场合作，探索“一带一路”沿线企业和金融机构跨境投融资，全面提高深交所国际化水平。

规划纲要还指出，结合深交所实践经验，从交易系统、市场监察、金融数据交换等角度，总结出一套有中国特色、操作性强、普适性广的标准技术体系，推进深交所交易技术的产品化、国际化，更好实现交易所技术和能力输出。

深交所将主动拥抱大数据、人工智能等现代科技，全面提高科技监管能力。着力加强统筹布局，健全完善风险监测和预警平台机制，打好防范化解金融风险攻坚战。推进新一代互联网应用平台和新一代信息平台规划建设，建成大数据中心，实现主要监管活动的科技化、智能化。依托金融科技研究发展中心平台，推进金融科技的创新研究和运用，提升金融科技自主掌控能力。

规划纲要提出，深交所将形成领先的创新支持市场体系，国家级高新技术企业占比、中小创企业成长性领先全球新兴市场。未来三年，深市新增上市公司中国家级高新技术企业占比处于领先。

到2020年，深交所多层次市场定位更加清晰，板块功能充分发挥，中小创企业成长性突出，从现货到衍生品的产品线更加完整，市场投融资功能更加完备，对创业创新和高科技企业更加包容，吸引力显著提高，成为中国新经济的主场。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)