香港新股：河北建设集团IPO拟筹高至23.2亿港元，预计本周五定价--IFR

路透香港12月4日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，中国京津冀地区最大的非国有建筑承包公司--河北建设集团股份有限公司的香港首次公开发售（IPO）拟筹高至23.2亿港元，预计本周五定价。

报导指出，河北建设集团拟发售4.33亿股新股，招股价区间为每股4.46-5.36港元，相当于2018年预测市盈率5.1-6.1倍。

该公司已经锁定Zhongji Investment（中冀投资）为基石投资者，认购金额3亿元人民币（4,500万美元）。中金香港证券与招银国际担任IPO的联席保荐人。

据载于联交所的招股文件显示，河北建设集团同时是中国第二大非国有建筑承包公司，专注于房屋和基础设施建设。该公司确定以基础设施建设为战略增长领域，因行业保持快速发展，尤其是国务院此前决定设立作为疏解北京非首都功能的河北雄安新区，其覆盖大部分近郊区域；此外，为响应“京津冀地区协同发展”的国家战略，河北省计划在交通基础设施领域进行重大投资。

现时，来自京津冀地区的项目占河北建设集团的建设工程承包业务所得收益比重超过60%。至今年6月底止其未完成合同金额总计595.89亿元人民币，其中七成来自房屋建筑，接近两成半来自基础设施建设。

本次IPO募资将用于承接建设尚未完工的建筑工程承包项目，于现有及日后PPP（公营-私营-合伙）项目下的股权投资承担提供资金，为若干未偿还银行贷款偿付本金及利息。

于2016年度，该公司录得收入386.09亿元，净利7.68亿元，分别按年增长42%及89%。于2017年上半年的收入和净利分别为200.3亿元及5.03亿元，增长8%及77%；于6月末为净现金状况，资本负债比率则为152.7%。

河北建设集团目前由中儒投资及乾宝投资分别持有92.5%及7.5%股份。而中儒投资由乾宝投资持有43.63%股权，余下56.37%股权由119名个人持有，皆为该公司及前身公司的雇员。（完） (记者 Yikun Wang/雷美珍；审校 张喜良)