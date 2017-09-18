焦点：伊朗最高领导人哈梅内伊警告美国不要对核协议作出“错误行动”

路透迪拜9月17日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周日表示，伊朗不会被美国吓倒，华盛顿方面若针对核协议作出任何“错误行动”，伊朗将予以强烈回应。

美国总统特朗普周四称，伊朗正违反2015年协议的“精神”。根据这份协议，伊朗以限制自己的核计划为条件，获得放松制裁。

伊朗国家电视台援引哈梅内伊的讲话报道，伊朗坚守立场，“如果那个刚愎跋扈的政权针对(核协议)采取任何错误行动，将会面临伊朗的回应。”

美国政府周四延长了根据该项核协议给予伊朗的部分制裁减免，但表示尚未决定是否维持这一协议。

特朗普必须在10月中期以前做出决定，确认伊朗是否遵守该协议，即联合全面行动计划(JCPOA)。如果他未能这样做，美国国会将有60天时间来决定是否对伊朗重新实施制裁。

“现在，尽管磋商中做出了承诺和讨论，但美国针对这些磋商的态度及其结果完全是不公平的，等同于威吓，”哈梅内伊对伊朗警察学院毕业生们发表演说称。

“美国人应该知道...伊朗是不会退缩的。”

美国上周四宣布对11个实体和个人实施制裁，其中包括两家位于乌克兰的企业。伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道，伊朗外交部谴责美国周四的行为是“持续的恐伊症(Iranophobia)”。

美国财政部声明称，这11个实体和个人支持伊朗的弹道导弹计划或革命卫队，或者是参与对美国金融体系的网络攻击。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，他相信伊朗在技术上遵守了核协议，但在也门和叙利亚却扩大了颠覆活动，并持续拥有正在执行的弹道导弹计划。

他对CBS的“Face the Nation”节目表示，我认为，这当中没有一件事与核协议中大家所做出的事先承诺一致。

在华府下令因伊朗进行弹道导弹测试而对伊进行单方面制裁之后，伊朗于上月表示，如果美国再进行任何新的惩罚措施，伊朗可能会在“数小时内”放弃核协议。

伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)在前往纽约出席联合国大会前于周日表示，美国应该要加入其他国家，继续支持该核协议。(完)