伊朗抗议者冲击警局 动乱局势升温

路透迪拜1月1日 - 根据新闻机构及社交媒体消息，伊朗抗议者在周一晚间至深夜冲击了数个警察局，安全部队竭力控制这场自2009年动乱以来针对政府最为大胆的挑战。

(修正图片说明) 资料图片：2012年2月，伊朗德黑兰，伊斯兰革命周年纪念活动中的伊朗国旗。REUTERS/Morteza Nikoubazl

社交媒体上的视频显示，在Qahderijan市中心，安全部队与试图占领一座警察局的抗议者发生严重冲突，警局有部分地方着火。未经证实的消息称，示威者当中有数人受伤。

伊朗迈赫尔通讯社(Mehr news agency)报导，在西部城市科曼莎，示威者放火点燃了一个交通警岗亭，但事件中无人受伤。

抗议活动已经持续至第五天。据报导称，在周日冲突中约有13人丧生，这是2009年以来最严重的一场动乱，当时人们冲上街道抗议时任总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)再次当选。

抗议者向1979年伊斯兰革命以来一直执政的政府施加压力。伊朗总统鲁哈尼周日发表电视讲话呼吁保持冷静，称伊朗人民有批评的权利，但决不能制造动乱。

伊朗国家电视台报导称，在中部城市纳杰法巴德(Najafabad)，一名示威者用猎枪向警察开火，造成一人死亡、三人受伤。

报导还称，武装示威者周日试图占领军警基地，因“安全部队的顽强抵抗”而未果。报导没有提供进一步的详情，也没有独立消息予以证实。

伊朗国家电视台报导，有10人在周日的抗议活动中丧生。死亡人数在周一上升。西部的哈马丹省副省长Saeed Shahrokhi周一对伊朗学生通讯社(ISNA)称，另有三名示威者周日在Tuyserkan市丧生。

美国总统特朗普发表推文称：“伟大的伊朗人民多年来一直受到压迫，他们渴望食物和自由。伊朗的财富连同人权一道被掠夺。是该改变的时候了！”

德国外交部长加布利尔(Sigmar Gabriel)敦促“各方保持克制，避免暴力行动”。(完)