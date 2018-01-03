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伊朗抗议活动席卷伊朗 特朗普须仔细斟酌是否重启对伊制裁
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January 3, 2018 / 2:18 AM / 2 days ago

伊朗抗议活动席卷伊朗 特朗普须仔细斟酌是否重启对伊制裁

1 分钟阅读

路透华盛顿1月2日 - 美国总统特朗普曾暗示支持伊朗反政府示威，但两周后他必须就美国的伊朗政策作出决定。与一周之前相比，当前美国的伊朗政策突然面临更大风险。

伊朗多个城市六天来爆发对经济状况表达不满的示威活动，特朗普须在1月中旬决定是否继续根据伊朗核协议，暂停对该国石油出口的制裁。

如果他决定重新对伊朗石油出口实施制裁，可能会令伊朗领导层面对更大的经济压力。但分析师称，此举也可能发出一个错误信号，让人认为美国支持伊朗示威者对领导层发起的10年来最大胆的挑战。

2015年达成的伊核协议内容包括暂停对该国的制裁，从而减轻了伊朗的经济压力，以此换取伊朗政府限制其核活动。

特朗普多次批评伊核协议，并承诺要谈判达成一个更好的协议。重新禁止伊朗出口石油将实质上终止现有的协议。

奥巴马执政时期帮助白宫制定制裁政策的Richard Nephew表示，重启对伊朗石油的出口禁令，将让德黑兰趁机把伊朗经济问题的根源归咎于美国的制裁。

“假设特朗普倾向于不再暂停对伊制裁。我认为(抗议活动)现在让他难以做出决定，因为这样做可能会让德黑兰有机可乘，我想这不是特朗普政府想要的，”Nephew称。他目前供职于哥伦比亚大学全球能源政策中心。

白宫发言人Sarah Sanders周二表示，特朗普尚未就是否免予制裁做出最后的决定。当被问及抗议活动是否改变了特朗普的权衡，她回答到：“不尽然。”(完)

编译 徐文焰/张荻； 审校 张若琪/王兴亚

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