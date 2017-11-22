伊朗努力留住亚洲石油买家 因美国可能实施制裁

路透新加坡11月22日 - 伊朗正努力保住其亚洲石油买家，希望降价将会提高该国石油相对于其他中东供应源的魅力，尽管其面临美国制裁的潜在威胁。

伊朗国家石油公司(NIOC)过去几周一直提供现货船货给亚洲长协买家，从轻质原油到重质原油不等；三名熟知事况的消息人士称，此前伊朗将12月本国原油相较于沙特同级油品的相对价格设定在多年来最低水平。

这些消息人士不愿具名，因他们未获得对媒体发言的授权，在此同时未能立即连系上NIOC置评。

在此同时，美国国会将在12月中之前决定是否恢复那些为了换取伊朗限制核活动而取消了的制裁措施。美国总统特朗普已宣称无法接受伊朗执行协议的状况。

“美国国会的制裁威胁，让伊朗感到压力，因此通过原油打折以及货运调整来‘巩固’市场，”新加坡Muse & Stancil公司的咨询员Tilak Doshi表示。

伊朗国家石油公司在再次调降12月价格前，首先下调了10月伊朗重质原油相比于沙特的阿拉伯中质原油的官方售价(OSP)。汤森路透Eikon数据显示，12月伊朗重质原油较沙特的阿拉伯中质原油的贴水创下逾10年最阔。

与此同时，对伊朗轻质原油的降价，使得该等级原油较沙特轻质原油的升水降至两年最低。

上述消息人士称，这些打折措施旨在留住现有买家，这些客户自2012-2014年西方最初对伊朗石油出口进行制裁时，就在政府的支持下与伊朗建立了供应关系。

贸易消息人士称，日本和印度买家对伊朗10月报价下调的反应是，加大进口，而且预计在有竞争力价位的吸引下，将继续加大进口规模。

伊朗对12月的报价要比石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国11月30日的会议时间提早数周。

咨询公司Resource Economist原油及成品油总监Ehsan Ul-Haq称，在该报价宣布之前，有关伊拉克巴士拉原油出口增长、以及卡塔尔1月供应量增多的消息令伊朗原油出口承压。

不过贸易商及分析师并不认为，2016年OPEC减产协议之前爆发的市场份额争夺战还会重演。伊朗料维持380万桶/日的稳定产油量及240-260万桶/日的出口规模。

“他们的(出口)规模已经最大化了，除非他们能进一步增产，”经手伊朗石油的一位贸易商称。

伊朗重油较沙特阿拉伯中质原油贴水图：tmsnrt.rs/2AlI39O

伊朗轻质油较沙特轻质原油升水图：tmsnrt.rs/2AmTHRW

亚洲进口伊朗原油动图：tmsnrt.rs/2cNidjY (完)