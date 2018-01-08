伊朗一艘油轮在中国海域与货船相撞起火 32人失踪

路透柏林1月7日 - 中国政府表示，伊朗一家大型石油航运公司旗下一艘油轮周日在东海海域与一艘中国货船相撞后起火并发生石油泄漏，油轮上有32名船员失踪。

中国交通运输部发表声明称，1月6日20时许，隶属伊朗光辉海运有限公司(BRIGHT SHIPPING LIMITED)的油船Sanchi轮与香港籍散货船CF Crystal轮在长江口以东约160海里处发生碰撞。

该油轮为巴拿马注册船只，原定从伊朗驶往韩国，船上装有13.6万吨凝析油。这相当于略微不到100万桶，根据全球原油价格，价值约为6,000万美元。

事故造成Sanchi轮全船失火，船舶右倾，船员失联；“CF Crystal”轮有破损，不危及船舶安全，21名船员已被安全救起。

“目前，Sanchi轮处于漂浮状态，仍在燃烧，海面上有油污，搜救行动正在紧张进行中。”中国交通部称。

交通部也表示，已于周日上午九点派遣四艘搜救船与三艘清污船只至现场。

韩国也派出一艘船只与一架直升机协助。韩国海洋警察厅一名官员表示证实至下午一点火势仍然猛烈。

中国交通部表示，油轮上的32名船员中，除了两名为孟加拉籍之外，其余皆为伊朗籍。

中国交通部表示，CF Crystal货轮的21名船员全数获救，船只有破损，但不危及船舶安全。该货轮船员皆为中国籍。

船运专家表示，这起事故可能影响上海附近的船运。上海为全球最繁忙港口之一。

目前尚不清楚事故对环境造成的损害程度以及原油泄漏量。(完)