焦点：伊朗称预期美国不会撕毁伊核协议

路透联合国9月20日 - 伊朗周三表示，预计美国不会撕毁同伊朗签订的核协议。与此同时，针对美国打算如何处理这份国际协议，美方官员发出的讯息并不一致。

美国总统特朗普称2015年签署的伊核协议令人“颜面尽失”，但其他参与同伊朗谈判的大国却对协议表示支持。这份协议若被撕毁，可能导致中东关系混乱，引发一场地区军备竞赛。

根据协议，伊朗同意限制其核计划，以此换取放宽经济制裁。伊朗总统鲁哈尼承诺，他的国家绝不率先违反协议。

“尽管(特朗普)慷慨陈词并大加鼓动，但我们不相信他会放弃这份协议，”鲁哈尼在出席联合国大会的间隙对记者表示。他同时亦否定了重新谈判协议的想法。

“核协议要么保持原样，要么全盘放弃，”他补充说。

特朗普对记者称，他已就是否保留该协议作出了决定，但拒绝透露其决定。特朗普周二称，该协议是美国签署过的“最糟糕、最一边倒的协议之一”。

特朗普必须在10月15日前就是否证明伊朗正在遵守该协议作出决定，而这则是可能导致该协议被作废的决定。如果特朗普没有作出决定，那美国国会将有60天的时间决定是否重新实施那些依据这个协议被免除的制裁。

一位美国高官称，特朗普倾向于不证明伊朗正在遵守该协议，而是交由国会决定该协议是否作废。

这位官员称，特朗普在最后日期前随时可能改变心意，他并指出，特朗普公开和私下都因为这个协议发过火，认为美国被人占了便宜。

一位了解美国方面讨论情况的消息人士称，特朗普政府还在考虑在保留该协议不变的情况下，就伊朗进行导弹试验及支持极端组织对该国实施制裁，然后再寻求强化该协议。

伊朗总统鲁哈尼在联合国大会上对特朗普周二发表的咄咄逼人的演讲作出激烈回应，称伊朗不会任由一个世界舞台的新来者所摆布。

但他也表示，伊朗希望保持与六大国签署的协议。根据该协议，伊朗同意至少在10年内限制核计划，以换取国际社会放松对该国的经济制裁。

“伊朗伊斯兰共和国不会首先违反协议，”鲁哈尼称，并补充说伊朗将对任何一方违反协议的行为作出“果断而坚决的”回应。

“如果这份协议被世界政坛‘流氓’新来者毁掉，将是个巨大的遗憾：世界将失去一个绝佳的机遇，”他讽刺特朗普道。特朗普在周二的演讲中称伊朗是一个“流氓”国家。

特朗普在联合国发表演说并批评伊朗核协议后，被记者问到他是否已下定决心。特朗普对记者称，“我已经决定了”。

但他没有说明决定了什么。(完)