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伊朗最高领导人指责伊朗的敌人煽动动乱 美国斥之为“胡说”
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January 2, 2018 / 11:43 PM / 更新于 9 hours ago

伊朗最高领导人指责伊朗的敌人煽动动乱 美国斥之为“胡说”

1 分钟阅读

路透伦敦1月2日 - 伊朗最高领导人周二指责该国的敌人是持续数天的动乱幕后指使，而反政府示威的死亡人数升至21人。

据社交媒体，数个城市部署了镇暴警察，抗议活动进入第六天，并扩散至西北部城市大不里士(Tabriz)，安全部队竭力控制这场自2009年以来针对政府最为大胆的挑战。

德黑兰省副省长称，过去三天在首都德黑兰有超过450名示威者被逮捕，全国则还有数百人被拘留。一位司法官员称，一些人可能会被判处死刑。

伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)指责伊朗的敌人煽动此次动乱，这场动乱起初是对经济困境和腐败不满的抗议活动，但已发展成为政治示威，哈梅内伊则被点名批评。

在对此次动乱首次做出的反应中，哈梅内伊表示，“最近几天，伊朗的敌人利用金钱、武器、政治和情报机构等各种工具，为伊斯兰共和国制造麻烦。”

他没有指名道姓地说出谁是敌人，但最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)秘书沙姆哈尼(Ali Shamkhani)表示，联合国、英国以及沙特阿拉伯就是骚乱的幕后主使。

“沙特将收到伊朗的意外回应，他们知道严重程度，”伊朗媒体Tasnim news援引沙姆哈尼在接受黎巴嫩电视台Al Mayadeen采访时的讲话报导称。

哈梅内伊在其网站上表示，“待时机成熟”他将向全国发表讲话。

有人暗示抗议者是在为海外势力工作，美国对此给予否认。

“我们都知道，这完全是一派胡言，”美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)称。

“示威活动完全是自发的。几乎在伊朗每一座城市都有。这充分反映出长期被压迫人民对独裁统治的反抗。”(完)

编译 张荻/郑茵 审校 龚芳/徐文焰

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