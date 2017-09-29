伊拉克库尔德人支持独立 土耳其对其发出终止石油贸易威胁

路透伊拉克埃尔比勒/安卡拉9月28日 - 土耳其周四威胁对与伊拉克库尔德人的石油贸易采取严厉限制，此前伊拉克库尔德人在公投中支持脱伊独立，这引起了土耳其的警惕，因其目前就面临着国内库尔德人的分裂叛乱活动。

在周一的投票中，伊拉克的库尔德人有九成支持脱伊独立，这激怒了土耳其、巴格达中央政府，以及其他地区和全球大国。许多人担心这次公投可能会导致该地区再次出现冲突。

伊拉克总理阿巴迪的办公室称，土耳其总理耶伊尔德勒姆(Binali Yildirim)在电话中对阿巴迪表示，土耳其将摈弃过去的做法，石油出口方面只与巴格达的中央政府打交道。

经伊拉克至土耳其管线输送的石油大部分都来自伊拉克库尔德地区，切断管线将严重损及库尔德地区政府(KRG)，该政府的全部硬货币收入都依靠原油销售。

尽管土耳其威胁对伊拉克境内的库尔德自治区实施经济制裁，但到目前为止，输油管线还在正常运营。但土耳其官员周四加大了对库尔德人的施压力度。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在与俄罗斯总统普京会谈后称，库尔德政府“举行公投是犯下了大错”，必须阻止其犯“更大的错误。”他称土耳其和俄罗斯同意，必须维护伊拉克和叙利亚领土完整。

耶伊尔德勒姆另称，土耳其将对公投后在其边境出现的任何安全威胁进行严厉回应，尽管这不是其首选措施。

耶伊尔德勒姆还表示，他和阿巴迪同意与伊拉克中央政府协调经济和贸易关系。他称土耳其、伊朗和伊拉克或举行会议商讨公投问题。(完)