FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
伊拉克库尔德人支持独立 土耳其对其发出终止石油贸易威胁
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#时事要闻
2017年9月29日 / 凌晨2点04分 / 19 天前

伊拉克库尔德人支持独立 土耳其对其发出终止石油贸易威胁

1 分钟阅读

路透伊拉克埃尔比勒/安卡拉9月28日 - 土耳其周四威胁对与伊拉克库尔德人的石油贸易采取严厉限制，此前伊拉克库尔德人在公投中支持脱伊独立，这引起了土耳其的警惕，因其目前就面临着国内库尔德人的分裂叛乱活动。

在周一的投票中，伊拉克的库尔德人有九成支持脱伊独立，这激怒了土耳其、巴格达中央政府，以及其他地区和全球大国。许多人担心这次公投可能会导致该地区再次出现冲突。

伊拉克总理阿巴迪的办公室称，土耳其总理耶伊尔德勒姆(Binali Yildirim)在电话中对阿巴迪表示，土耳其将摈弃过去的做法，石油出口方面只与巴格达的中央政府打交道。

经伊拉克至土耳其管线输送的石油大部分都来自伊拉克库尔德地区，切断管线将严重损及库尔德地区政府(KRG)，该政府的全部硬货币收入都依靠原油销售。

尽管土耳其威胁对伊拉克境内的库尔德自治区实施经济制裁，但到目前为止，输油管线还在正常运营。但土耳其官员周四加大了对库尔德人的施压力度。

土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在与俄罗斯总统普京会谈后称，库尔德政府“举行公投是犯下了大错”，必须阻止其犯“更大的错误。”他称土耳其和俄罗斯同意，必须维护伊拉克和叙利亚领土完整。

耶伊尔德勒姆另称，土耳其将对公投后在其边境出现的任何安全威胁进行严厉回应，尽管这不是其首选措施。

耶伊尔德勒姆还表示，他和阿巴迪同意与伊拉克中央政府协调经济和贸易关系。他称土耳其、伊朗和伊拉克或举行会议商讨公投问题。(完)

编译 白云/王琛；审校 张荻/王丽鑫

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below