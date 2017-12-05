焦点：爱尔兰边界问题阻碍特雷莎·梅达成退欧贸易协议

路透布鲁塞尔12月4日 - 英国首相特雷莎·梅周一未能达成一项协议，从而启动有关英国脱欧后与欧盟自由贸易关系的谈判。之前与都柏林之间的初步协议要在北爱尔兰维持欧盟的规则，激怒了她在贝尔法斯特(北爱尔兰首府)的盟友。

2017年12月4日，比利时布鲁塞尔，欧盟执委会主席容克欢迎英国首相特雷莎·梅的到来。 REUTERS/Yves Herman

特雷莎·梅与欧盟执委会主席容克共进午餐，希望在最后一刻向爱尔兰政府提出的、在新的英欧陆地边界两边实施“监管协调”的建议，能消除阻碍欧盟下周公开谈判未来贸易的最后一个障碍。

然而，就在特雷莎·梅与容克在布鲁塞尔会谈，并且英镑因自由贸易和“软退欧”前景而上涨之际，北爱尔兰民主联盟党(DUP)发表声明，坚定地重申拒绝接受“背离”英国本土实行的规则。

爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)取消了新闻发布会，英镑回落，兑美元下跌了0.01美元，同时特雷莎·梅和容克表示分手条件方面仍然没有“足够的进展”，无法向前推进。

特雷莎·梅和容克同意在12月14-15日欧盟峰会召开的几天前达成一项协议，但该承诺对于缓和国内的批评声浪基本没什么作用。退欧阵营希望英国成为所谓的“自由球员”，并设立自己的规则。

瓦拉德卡与布鲁塞尔的一些官员均认为，这次错失了一个机会。

“英国政府似乎并不打算将稍早达成的共识落实成协议，我对此感到意外和失望，”他在都柏林召开的记者会上称。

“我同意英国首相提出的给予更多时间的要求，知道她面临诸多挑战，也承认她对谈判怀有诚意，但我和爱尔兰政府的立场毫不含糊。”

**硬边界**

爱尔兰边界问题已经成为英国退欧的关键议题，是推进谈判所必需解决的三大棘手议题之一，另外两个分别为英国应支付多少分手费、以及如何保护海外公民的权利。

英国在3月启动为期两年的退欧程序后时间不断流逝，特雷莎·梅渴望推动谈判进入有关未来贸易问题的磋商阶段，以便让忐忑不安的企业在作投资决策时能看到一些确定性。

各方均表示，他们希望避免回到爱尔兰与北爱尔兰之间的“硬边界”时代，这可能会破坏在数十年暴力冲突后建立起来的和平。

但他们发现，很难找到适合各方的正确措辞，来支持1998年北爱和平协议确定下来的不设边境的决定。

由于需要民主联盟党(DUP)议员的支持才能确保在议会的多数优势，特雷莎·梅必须和他们保持统一战线，她重申不论达成什么样的退欧协议，都要保持英国经济的一体化。

DUP以及特雷莎·梅所在政党的一些成员担心，北爱尔兰可能被推到一种游离于英国本土之外的特殊位置，暗示如果别无他选，特雷莎·梅可能无奈接受继续让北爱尔兰与欧盟之间监管看齐(regulatory alignment)。

一位DUP消息人士称，特雷莎·梅在布鲁塞尔时，该党党魁福斯特(Arlene Foster)与其通过电话。此次通话前不久福斯特对支持者们称，她不会同意一份可能造成北爱尔兰与英国其他地区出现“监管差异”的退欧协议。

苏格兰与威尔士的领导人，以及伦敦市长也表示，如果北爱尔兰的特别条款获得同意，他们也将比照办理。

“我们尚未决定对爱尔兰政府的要求做出让步，”支持退欧的议员Jacob Rees-Mogg在伦敦的一场保守党会议后表示。

特雷莎·梅幕僚的态度乐观，对于DUP是否涉入导致未能达成协议则轻描淡写。

一名欧盟官员甚至表示，最后关头之所以功亏一篑，有可能是刻意的安排，以便让特雷莎·梅有些许空间对外声称，她在与欧盟的交涉中已力战到底。

容克称赞特雷莎·梅是个“坚定的协商者”。

特雷莎·梅则表示：“我们将在本周结束前再度开会，我也有信心我们能够就此达成正面的结果。”

不过欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)表示，他早已准备在周二将自贸协定协商方针的草案送交欧盟各国领导人。图斯克将担任下周布鲁塞尔峰会的主席。

“目前的进度相当紧绷，但仍有可能在12月(峰会)达成一致，” 图斯克在推文中表示。(完)