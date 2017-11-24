爱尔兰政府濒临垮台 反对党威胁对副总理发起不信任动议

路透都柏林11月23日 - 爱尔兰政府周四濒临垮台，此前爱尔兰反对党--共和党(Fianna Fail)称将采取行动罢免副总理，而此举可能违反他们与执政党的合作协议。爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)需要共和党的支持才能通过立法。

这场政府危机距离欧盟峰会还有几周的时间，爱尔兰政府拥有英国退欧谈判能否取得进展的实质否决权，因为该国政府将决定欧盟对爱尔兰与英国边境的关切是否得到满足。

共和党称，周二将对副总理Frances Fitzgerald发起不信任动议，因其处理涉及警方告密者的司法案件不当。

这会违反为期三年的“信任和支持”协议。该协议让瓦拉德卡所在的统一党(Fine Gael)在九位独立议员的支持下，2016年组建了少数派政府。

该协议迄今为止运转顺利，若协议破裂，可能导致爱尔兰在12月或明年1月进行选举。

爱尔兰共和党最初表示，如果Fitzgerald辞职，可能收回提出不信任动议的威胁。

“我们有办法，也有时间解决这个问题，”共和党司法事务发言人士Jim O‘Callaghan表示。“我认为所有人都不想举行大选。”

但外长科文尼(Simon Coveney)称，Fitzgerald不会辞职。

“政府当然会站在副总理这边，”科文尼说。

“在国家不需要进行选举时，从政治角度而言这就是危险的，”他表示，明显指的是12月的欧盟峰会。

爱尔兰统一党的议员在周四傍晚的一次紧急会议上，一致通过对Fitzgerald的支持动议。

爱尔兰共和党采取上述行动之前，Fitzgerald承认她此前已经得知，有人想诽谤一名警方的检举人，但并未采取任何行动。

这名检举人称他被在警队中散布有关其不端行为的不实消息。而当局对此事的不当处理，在2014年导致当时的警察总长和司法部长辞职。(完)