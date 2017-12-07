爱尔兰总理称英国将就爱尔兰边界问题提出新的措辞

路透都柏林12月6日 - 爱尔兰总理瓦拉德卡周三称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)对他表示她将在接下来的24小时内向英退谈判人员给出建议，试图打破爱尔兰边界问题的僵局。

英退谈判若想推进至下一阶段，关于此边境问题的临时协议是不可或缺的。周一，谈判各方保证爱尔兰与英国北爱省份交界的两边将实施“监管一致性”(regulatory alignment)之后，爱尔兰同意了一项边境临时协议。

但北爱尔兰民主联盟党(DUP)却表态反对，称不会同意北爱尔兰与英国其它地区出现监管差异。欧盟领袖们在一周后就要开会讨论是否展开与英国的贸易谈判，局势却横生枝节。

瓦拉德卡在周三稍早与特雷莎·梅通过电话后，在新闻发布会中说： “我们讨论了这个想法，当然，我们没有讨论到任何特定的词汇或者字串、措辞，但我肯定地表明我愿意考虑任何英国的提议。”

“她向伦敦方面谘询之后，她希望能在今晚或者明天向我们提出一些文稿内容。我表达了我将予以考虑的意愿，因为，我希望如果可能的话下周我们可以进入第二阶段。”

瓦拉德卡称，他同特雷莎·梅进行了“非常愉快的通话”，但他重申了爱尔兰在边界问题上的坚定立场，而且伦敦提议的任何新措辞都必须与特雷莎·梅周一起初同意的内容相符。

DUP党魁福斯特(Arlene Foster)周三早些时候也与特雷莎·梅进行了通话。该党的一位发言人称，在边界协议方面，“仍有工作要做”。

布鲁塞尔方面表示，英国必须在本周提出提议，否则要做出决定就太晚了。

瓦拉德卡在同荷兰首相吕特(Mark Rutte)的新闻发布会上发表讲话。吕特表示，如果欧盟领导人想要在12月15日峰会上宣布退欧谈判第一阶段取得足够进展，那么就爱尔兰边界问题达成令人满意的协议则至关重要。

对于如果下周未能达成协议，则将不得不等到明年1月，吕特与瓦拉德卡的看法一致。

“我们应当进入第二阶段的谈判，这是政府的愿望、追求和期许，但如果因为已经出现的问题，不能在下周进入第二阶段，那我们可以在新的一年再来推进，”瓦拉德卡对议会称。(完)