中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎

路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。

上海一券商交易员称，现券走势较为平淡，“今天动静不大，10年国开170210比昨天收盘上了不到1bp，上下0.5个bp。”

他表示，近两周利率债收益率快速下行，信用债也出现买盘抢券的火爆场面，让人一度出现了牛市幻觉。不过央行此前维稳操作的意图并非宽松，债市要进一步走强可能还欠缺火候，“感觉利率债差不多了，信用债也许会滞后一些”。

华南一银行交易员称，央行公告首度提及法定准备金结息对银行间流动性的影响，因结息规模不大，市场以往关注较少。公开市场以此为由转为净回笼，还是彰显了货币政策中性的态度，也有助于让债市情绪回归理性，“谁让大家都嚷嚷债牛的”。

中国央行公开市场周三仅进行总额400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平，14天和28天期限品种连续两天暂停。据此计算，当日净回笼400亿元，为两周来首现单日净回笼。

中国央行公告称，今日逆回购操作考虑了财政支出、金融机构收取法定准备金利息对冲逆回购到期等因素。据业内人士透露，中国金融机构此次收到的为今年第二季法定准备金利息，约为800亿元人民币。

一级市场方面，中国财政部上午招标的七年期新发国债，中标利率3.57%，高于此前预测均值3.53%；边际中标利率3.59%，接近边际预测均值3.58%；投标倍数为3.06倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1620%/4.1550%，上日尾盘为4.1575%/4.15%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5150%/3.49%，上日尾盘为3.50%/3.4875%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.200元人民币，较上日结算价下跌0.02%；10年期国债主力合约T1709收报95.805元，较上日结算价下跌0.03%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)