焦点：意大利恐产生悬峙议会 反建制五星运动成为大赢家

路透罗马3月5日 - 初步计票结果显示，意大利周日的议会选举将产生一个悬峙议会，反建制和极右翼政党支持率大幅上升，把欧元区这个第三大经济推入政治僵局。

资料图片：2017年10月，意大利罗马，众议院就一项立法进行表决。REUTERS/Remo Casilli

若初步的预测成真，三大政党阵营都无法单独执政，且组成一个主流温和派政府的希望渺茫，意大利与欧盟的关系前景微妙。

在各种可能的情形中，包括成立一个疑欧派势力更强的执政联盟，几乎肯定会增加福利支出并挑战欧盟的预算限制；或者很快举行新的大选以打破当前的僵局。

包括前总理贝鲁斯柯尼所在的意大利力量党在内的中右翼联盟支持率最高，超过了反建制的五星运动，而后者成为议会中的最大单一政党。

执政的中左翼联盟席位数第三，民众对于贫困增加、高失业率和大量移民等问题颇多怨言，影响了支持率。

最终选举结果预计要等数小时后才能出炉。而根据以前的意大利选举经验，在计票过程中，结果也可能发生很大变化。

如果大选之后陷入长期政治僵局，可能使债务缠身的意大利成为市场关注的欧洲焦点。德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

欧元周一在亚洲盘初走低，但在投资者等待最终选举结果之际，欧元仍可能出现波动。

“意大利距离解决其长期存在的问题还远得很，现在又有了新问题。准备迎接长期复杂的磋商吧，它将持续数月，”意大利财政部的前经济学家Lorenzo Codogno表示。

贝鲁斯柯尼所在的中右翼联盟在参议院占得约37%的席位，不过却是这位媒体大亨个人的一大挫败，他的意大利力量党被反移民的右翼盟友北方联盟所赶超。

“我首先要说的是，感谢各位，”北方联盟领导人Matteo Salvini在推文中表示。

当晚最大的赢家显然是五星运动，外界预期该党获得三分之一选票，执政的中左翼民主党支持率料大跌至18.9%。

“这是真正光荣的一刻，”五星运动领导人物Alessandro Di Battista在初步结果公布时对记者表示，“任何党派都需要来和我们磋商。”

在两个月的竞选期间，各党派领袖皆一再排除选后与对手合作的可能性。不过意大利一向能找到办法来摆脱棘手的政治僵局。

五星运动一度拒绝讨论任何分权的可能性，但之后改变了立场，表示愿意讨论存在共同点的政策，但不就内阁职位进行协商。(完)