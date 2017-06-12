出口民调显示五星运动在意大利地方选举遇重挫 反建制潮流动能渐失

路透罗马6月11日 - 初步开票结果与出口民调显示，意大利政党五星运动(5-Star Movement)料于周日地方选举遭遇惨败，该党在原本颇有把握的主要城市中几乎全军覆没，无法晋级决选投票。

如果最后结果确认是如此，则可能不利于五星运动赢得全国大选的希望，也表明欧盟其他反建制政党的动能正在流失。意大利全国大选必须在2018年5月前举行。

初步计票结果显示，五星运动候选人在帕尔马(Parma)、维罗纳(Verona)、巴勒摩(Palermo)、拉奎拉(L'Aquila)、卡坦扎罗(Catanzaro)、莱切(Lecce)以及五星运动领导人格利罗家乡热那亚(Genoa)等城市皆排名第三或第四名。

初步结果显示，意大利南部城市塔兰托(Taranto)是他们闯进6月25日第二轮投票唯一的希望。

“这是五星运动的重大挫败，”执政的中左翼政党意大利民主党地方事务主管Matteo Ricci表示，“他们不只无法晋级决选投票，开出来的票数也惨不忍睹。”

周日这项选举范围涵盖意大利全国逾1,000个乡镇与城市，约900万选民参与投票，成为全国大选前颇具参考意义的指标。(完)