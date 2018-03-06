焦点：意大利选后政局混沌不明 北方联盟及五星运动争夺执政权

路透罗马3月5日 - 意大利两个反建制政党的领导人周一表明其执政企图心。在选民摒弃主流党派导致选举结果没有任何一方明确胜出之后，这两党的动作在欧元区内引发担忧。

2018年3月4日，意大利米兰，一位选民在投票站投票。REUTERS/Stefano Rellandini

鉴于意大利似将面临长时期的政治不稳定局面，反移民政党北方联盟在其所属的中右翼联盟囊括最多选票后宣称，该党有权力执政。

“我们有执政的权力和责任，”北方联盟领导人萨尔维尼(Matteo Salvini)在新闻发布会中说。

他说投资者不应担心，但一个由疑欧派主导的政府势必将扩大支出，这一前景令股市、债市与欧元均受打击。

五星运动领导人迪马约(Luigi Di Maio)称，其政党在周日明显胜出，赢得大约三分之一的选票，应该执掌下届政府。

“我们愿意考虑与所有政治力量进行谈判，”现年31岁的迪马约在一份声明中称。“(作为)...一支代表整个国家的政治力量，我们感觉有责任为意大利组建一个政府。”

选票统计基本结束，三个主要竞选阵营无一获得能够单独执政的足够席位。预计总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)将在4月启动正式的联合组阁谈判，若无法达成协议则可能提前选举。

执政的中左翼民主党(PD)遭遇惨败，促使前总理伦齐(Matteo Renzi)辞去该党领袖。但他表示PD不会参与组建下届政府。

“意大利人民已要求我们担任反对党，我们将会这样做，”他向记者称。“我们绝不会与反建制的政治力量组建政府。”

包括前总理贝鲁斯柯尼所在意大利力量党(Forza Italia)在内的中右翼联盟有望获得大约37%的选票—但北方联盟首次成为重要的合作伙伴。

角色调换对这位媒体大亨个人及其党派而言是一大挫败。意大利力量党对欧元和移民的立场更加温和，而北方联盟则表现出强烈的反移民立场。

贝鲁斯柯尼自投票开始就没有公开露面，周一在米兰附近的别墅会见了北方联盟领导人萨尔维尼。

之后，力量党称对于和其他党派组建中右翼政府持开放态度，但不清楚这种支持会来自何方，预计该联盟距离获得众议院630个席位中的多数席位还差大约49个。

在会面之前，萨尔维尼对记者表示，虽然对于组建一个广泛大联盟不感兴趣，但北方联盟愿意与各党派对话。该党派的经济主管Claudio Borghi称他们首先接触的将是五星运动。

**最大输家**

过去四年里，超过60万移民涌入意大利，民众对此普遍感到不满，民主党也为此付出代价。

欧盟坚持认为意大利应该负责接收新移民，几乎不允许移民转移到其他欧盟国家。这种立场已经侵蚀了意大利对欧洲的信心，法国总统马克龙周一表示这次选举结果提醒人们注意移民造成的问题。

“不可否认，意大利在移民压力之下，数月以来一直饱受困扰，”马克龙在巴黎表示。

如果大选之后陷入长期政治僵局，可能使债务缠身的意大利成为市场关注的欧洲焦点。投资者周一抛售意大利政府公债，欧元亦受到压力，意大利FTSE MIB蓝筹股指数下跌0.4%。（完）