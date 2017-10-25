日本政府可能在2019年上调消费税前宣布通缩结束--官员

路透东京10月25日 - 多位政府官员表示，日本政府或许能够在2019年上调消费税之前宣布经济已经稳定退出通缩状态。

这样的宣示将帮助首相安倍晋三有理由声称，“安倍经济学”刺激政策发挥了作用。安倍的自民党在周日的选举中获胜。

“已经在着手分析，政府何时能够宣布通缩结束，”其中一名官员表示。

鉴于经济复苏脆弱和物价再度下滑的风险，日本政府一直未宣布通缩彻底结束。

官员表示，如果消费者通胀加速至大约1-1.5%，国内生产总值(GDP)平减指数持稳在1%上方，政府就可能做出上述宣布。由于未获授权公开讲话，这些官员要求匿名。

日本8月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第八个月上升，部分反映出经济增长的乐观迹象。

但4-6月GDP平减指数较上年同期下降0.4%，为连续第四个季度下滑。

日本自1990年代末期资产引发的泡沫破灭后，经历了长达15年的通缩。结束通缩成为安倍2012年上台以来的优先要务之一。

日本央行总裁黑田东彦已承诺通过强有力的货币宽松政策，实现央行2%通胀目标。

宣布通缩结束可能将通过提升公众信心来提振民间消费。这几位官员称，这还能够证明安倍继续进行2019年将消费税由8%提高到10%计划的合理性。

另一位官员称，“人们渴望在提高消费税前宣布通缩结束。”

这些官员称，宣布通缩结束不会促使日本央行缩减庞大的宽松刺激措施，因为通胀率仍低于2%目标。(完)