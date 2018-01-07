日本首相安倍敦促央行总裁黑田继续努力推升通胀

路透东京1月7日 - 日本首相安倍晋三周日呼吁央行总裁黑田东彦继续努力推升通胀，但补充称他尚未决定是否让黑田再担任五年央行总裁。

安倍晋三于2013年任命黑田东彦出任央行总裁，负责实施大规模刺激计划。该计划帮助提振经济增长，但未能令通胀率升至央行2%的目标。

安倍还表示，政府将继续与央行合作推动经济增长，让他能够尽早正式宣布通缩结束。

“央行总裁黑田达到了我的预期...”安倍在日本放送协会(NHK)称。

他补充称，“我希望他继续努力。但我还没作出决定，”在黑田于4月结束任期后谁来接替他。

许多分析师认为，政府几个月后挑选黑田及其两位副手的继任者时，很有可能让黑田再干一任。政府的提名人选需要获得国会批准。

安倍称，日本经济正显示出摆脱通缩的迹象，就业市场收紧正推升薪资水平。

“我们将动用所有可用的政策工具，让我们能够尽早宣布通缩结束，”安倍称。

他补充道，“不一定是今年，但政府和央行必须履行各自的职责，”从而确保结束通缩的各项条件皆备。

日本政府会参考诸如通胀数据和产出缺口等多项因素，来确定经济是否已稳定摆脱通缩。

一些决策人士渴望宣布通缩结束，这将帮助安倍证明其政策在刺激通胀方面取得了成功。但一些分析师称，如此一来也可能让央行有理由撤回危机期间推出的刺激举措。

日本经济在7-9月当季连续第七个季度扩张，受助于出口和资本支出强劲。

11月核心消费者通胀年率为0.9%，连续第11个月呈现价格增长，但距离央行2%的目标仍很遥远。

安倍敦促企业今年加薪3%或更高，因其认为薪资增长对提振消费和维持不断增强的经济复苏至关重要。(完)