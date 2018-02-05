日本首相安倍晋三希望央行继续实施“大胆的”货币宽松举措（更新版）

（新增引语和细节）

路透东京2月5日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他希望日本央行继续推行“大胆的”货币宽松举措，因日本经济尚未明确摆脱通缩。

有人认为，对于20年来一直陷于通缩的日本而言，日本央行2%的通胀目标太高了。安倍驳斥了这种说法，他称央行实现通胀目标的决心和行动已帮助重振了经济。

“正向的经济周期已经启动。我希望日本央行继续推行大胆的货币宽松举措，以实现2%的通胀目标，”安倍对议会表示。

他还说，尽管越来越多的迹象显示经济在走强，但正式宣布通缩结束还不到时候。

“通缩结束意味着物价不再持续下滑，并保证日本将来不会重新陷入通缩，”安倍对议会表示。“我们需要进一步观察形势。”

日本央行领导层即将迎来换届，总裁黑田东彦和两位副总裁的五年任期将分别在4月和3月届满。

消息人士称，日本政府最早可能在2月中旬至月底向国会提交下一任央行总裁和副总裁的提名，黑田东彦被再度提名的可能性很大。

黑田东彦对国会委员会表示，日本央行不急于撤出大规模刺激计划。

他承认长期的货币宽松正在令地区银行面临更大的压力。这些银行已经受困于人口老龄化而造成的利润率缩窄。

“不过实现2%的通胀率目标仍然很重要，”黑田东彦称，“日本的通胀率距离目标水平依旧遥远，因此我们需要耐心地继续执行强力的货币宽松措施。”(完)

(编译 王颖/王洋; 审校 王兴亚)