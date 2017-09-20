日本首相安倍晋三将推迟达成预算平衡的时间--消息人士

路透东京9月20日 - 消息人士周三向路透表示，日本首相安倍晋三将推迟平衡基本预算的时间点，从目前预定的2020财年延后至2020年代稍晚，这令人质疑政府的财政纪律。

消息人士称，安倍将在周一的记者会上宣布此一决定，届时他料将宣布提前选举；消息人士要求匿名，因他们并未取得向媒体发言的权限。

日本执政党和政府消息人士称，预计安倍晋三要在10月22日举行大选，以抓住其支持率反弹以及反对党内讧的机会。

日本政府曾誓言在2021年3月止的财年实现恢复基本预算盈余的宏大目标，作为控制日本公共债务负担的一个关键步骤。日本公共债务负担是其经济规模的两倍。

消息人士称，安倍计划将实现基本预算平衡的目标时间点推至2020年代的某个时间，同时将在教育、人力资源创新和生产率方面的支出定为优先事项。这就证实了日本经济新闻和其它日本国内媒体早先的相关报导。

基本预算平衡是衡量在不依赖发债的情况下，政策措施支出筹资状况的重要指标。基本预算平衡不包括新债发行和偿债成本。

安倍已经对记者表示，他将会在9月22日自美国归来后就提前选举做出决定。

其他消息人士表示，安倍希望推进在2019年将消费税从8%上调至10%的计划，将部分税收用于成立一个“服务所有世代的社福体系”，投资于教育，减少消费税金用于偿还政府债务的比例。

但是，要用更少税收来偿还债务，将会更难达成恢复基本预算盈余的目标。

“无论如何，我们必须维持财政纪律，”日本财务大臣麻生太郎周一在被问及相关报导时说道。(完)