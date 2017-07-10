日本首相安倍下月初将重组内阁 因其支持率降至2012年以来最低

路透东京7月10日 - 日本首相安倍晋三下月初将重组内阁并撤换自民党部分领导人，力争提高支持率。安倍所在的自民党在东京都议会选举中遭遇历史性挫败后，其支持率跌至2012年重新担任首相以来的最低。

上周一个初出茅庐的政党让自民党遭受重大损失，使人关注安倍在执政近五年后依然存在的软肋，许多人将选举失利归咎于安倍及内阁官房长官菅义伟的骄傲自大。

周一的民调显示，安倍的支持率降至他2012年底重新掌权以来的最低位，读卖新闻进行的民调中，其支持率为36%，低于一个月前的49%。

在朝日新闻进行的民调中，安倍的支持率为33%，低于一周前的38%。

安倍在欧洲参加20国集团(G20)领导人峰会时，对随行的媒体称，在拟定于8月举行的内阁和自民党官员更迭中，他将挽留核心官员。

“我将在下月初重组自民党领导层及内阁，旨在给人们新鲜感，”时事社援引安倍在斯德哥尔摩的讲话称。

“稳定对于取得结果极其重要。内阁核心成员不应频繁更换。”

日本媒体称，他的讲话意味着他将挽留副首相兼财务大臣麻生太郎、内阁官房长官菅义伟以及自民党干事长二阶俊博，同时弃用频频失误的防卫大臣稻田朋美。

7月2日，东京都知事小池百合子领导的新政党--都民第一会及其联盟党派在东京都议会127个议席中赢得79席。

自民党仅获得23席，还不到选举前席位数的一半，也是自民党有史以来在东京都议会选举中遭遇的最糟结果。(完)