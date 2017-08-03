焦点：日本内阁改组完成 成员多为首相安倍晋三信任之人（更新版）

(新内阁成员名单公布后，更新文中内容)

路透东京8月3日 - 在周四的日本内阁改组中，首相安倍晋三几乎完全选择了可靠的人选而非新面孔，但改组带来的支持率的提升效果或许不会如他所愿。安倍正备受丑闻及支持率下降的困扰。

许多内阁成员都获留任，比如财务大臣麻生太郎，或担任了他们以前曾就任过的职位。少数例外之一则是新任外务大臣河野太郎，此人因对执政党的批评、以及有着日本政客罕见的直率而闻名。

民调显示，安倍支持率已降至其2012年12月重新担任首相以来的最低水准。安倍出任首相时，承诺重振日本低迷的经济并加强国防。支持率下降危及安倍修改日本和平宪法的努力。

直到最近，外界还认为安倍有可能赢得自民党总裁的第三个任期，并因此继续担任首相，从而成为担任日本首相时间最长的人。

但反对党煽动外界怀疑安倍对朋友有徇私行为，而且选民感觉当选后安倍及其幕僚的态度变得傲慢，其民调支持率已跌破30%。在7月东京都议会地方选举中，执政的自民党惨败给一个新兴政党，也重挫安倍人气。

新任自民党政调会长、前外务大臣岸田文雄履新后，强调了内阁回归基本面的意向。

“我们需要实行安倍经济学中提出的经济政策，从而使民众更好地感受到日本经济复苏的益处，”岸田文雄在记者会上说道，指的是安倍晋三签署实施的日本经济重振计划。

**“巨大资产”**

安倍选定有着广泛国际关系的前行政改革担当大臣河野太郎担任外务大臣，这或将引起国内外的关注。河野太郎拥有乔治城大学学位，并曾为数名政界人士担任助手。

“在当前华府政局动荡的情况下，河野太郎深厚而广泛的个人关系网将是笔巨大资产，”WisdomTree Japan股权基金部门负责人Jesper Koll在邮件中表示。

面对令人担忧的朝鲜导弹与核开发计划，以及中国的地区影响力日益增强情况下，河野太郎的重要任务之一将是与日本最亲密的盟友美国密切协调。

除麻生之外，经济产业大臣世耕弘成和内阁官房长官菅义伟也将留任。

回到原先职位上的还有日本防卫大臣小野寺五典和法务大臣上川阳子。常被谈及可能成为未来女首相的野田圣子担任总务大臣，这与她之前的职位略有不同。

让野田圣子入阁可能是为了讨好女性选民，女性对安倍政府的热情不如男性选民。她在最近一次自民党选举中还试图与安倍一争高下。

“她过去常和安倍唱反调，所以我想安倍是想藉此展现出自己更加包容，消除他的傲慢名声。”天普大学日本分校亚洲研究主任Jeffrey Kingston说。但他对野田圣子入阁能否有助于安倍支持率提升持怀疑态度。

股市最初对安倍内阁阵容反应冷淡，这显示安倍想提升支持率的愿望或将落空。

日本内阁改组图表：tmsnrt.rs/2eSMmzS

(完)